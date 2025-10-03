“Que tu alma sea envuelta en luz”: muere Sorana Ivancic, esposa de Mirko Jozic / Archivo

Durante las últimas horas se dio a conocer una triste noticia para los hinchas de Colo Colo.

Todo luego que Lana Jozic, hija del ex DT albo, Mirko Jozic, dio a conocer el fallecimiento de su madre, Sorana Ivancic.

“Adiós mamá. Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Descansa solo un instante, mi alma traviesa, porque sé que incluso en la eternidad tú seguirás vibrando de luz y amor”, enfatizó Lana Jozic, emocionada al dar cuenta del fallecimiento de su madre.

Sorana acompañó en Chile la campaña de su marido en Colo Colo, siendo testigo privilegiada del título de la Copa Libertadores que lograron los albos en 1991.

“Me siento tan contenta. Siento a la gente de este país muy cerca, y eso me hace feliz. Me gusta Colo Colo y no sólo porque esté Mirko. Si él fuera a otro club, igual me gustaría Colo Colo”, dijo en su época a LUN.