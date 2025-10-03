Ex Colo Colo saca pecho por la carrera que hizo y asegura: “Tengo el mejor gol de la historia del fútbol chileno” / Ernesto Zelada - Xpress Media

El exfutbolista chileno Daúd Gazale, quien jugó en clubes como Colo Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción, lanzó una llamativa declaración sobre los goles que anotó durante su carrera.

El otrora delantero es uno de los participantes del reality “Mundos Opuestos 3″, y en conversación con sus compañeros de encierro, sacó a relucir sus números como jugador.

“Hice más de 70 goles y, comparando cantidad y calidad, de esos 70 te van a gustar todos. Nunca me dieron un pase para empujarla en la línea. Nunca me vas a ver un gol así”, señaló el deportista cuando le preguntaron por la cantidad de goles que hizo.

Pero el tema no quedó ahí, ya que Daúd Gazale recordó una de sus tantas conquistas, y aseguró: “Tengo el mejor gol de la historia del fútbol chileno, mira lo que te digo”.

El exfutbolista se refirió a un gol que le marcó a Everton, jugando por Deportes Concepción, en el Torneo Apertura 2008. “Me la tiran en diagonal fuera del área, viene el defensa, se la pico por arriba, giro, y le pego al ángulo”, comentó sobre dicha anotación.

Revisa el video