VIDEO. Los Tenores repasan los últimos detalles previos a la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile

En el programa de este viernes, nuestros panelistas comentaron la conferencia de prensa previa a la final, la visita técnicas de las autoridades a Santa Laura y más.

En la edición de Los Tenores de este viernes 12 de septiembre, nuestros panelistas escucharon la conferencia de prensa previa a la Supercopa, donde Vicente Pizarro representó a Colo Colo y Lucas Assadi a la Universidad de Chile.

Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Leo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron la visita técnica de las autoridades a Santa Laura, donde el Alcalde de Independencia se molestó con el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana por autorizar el partido.

Además, repasaron las bajas de los azules para el partido de este domingo y como han sido los trabajos de Fernando Ortiz en la banca del “Cacique”.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 12 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos“, donde tuvieron como invitado en los estudios a Pilo Tejera, vocalista del grupo musical Banda Blanca, autor de la emblemática canción ”Sopa de Caracol”.

