“Estamos confiados en el trabajo”: Fernando Ortiz anticipa la Supercopa y le deja un mensaje a los hinchas de Colo Colo

La final entre el “Cacique” y Universidad de Chile marcará el debut de Ortiz en la banca alba.

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, palpitó la final contra Universidad de Chile por la Supercopa 2025, partido que además marcará su debut en la banca del “Cacique”.

“Estar en una instancia decisiva como entrenador no significa otra palabra más que felicidad. Debuto en una final y obviamente estamos trabajando para que podamos finalizar con felicidad también”, señaló el técnico argentino mediante un video que publicó el cuadro albo en sus redes sociales.

“Más que nunca estamos confiados en el trabajo. Queremos ganar la final, es un clásico, obviamente esto requiere muchísimas cosas, pero nosotros estamos preparados para afrontarla”, agregó el trasandino.

Tras completar su primera semana al mando del plantel albo, Fernando Ortiz destacó la “predisposición que tuvieron los jugadores a la locura que tenemos los entrenadores cuando llegamos a una institución. Queremos inculcar rápido nuestras y los jugadores han sido muy perceptivos, muy profesionales”.

Por último, el entrenador de Colo Colo abordó el aforo reducido con el que se jugará la Supercopa en el estadio Santa Laura. “Si bien, no vamos a contar con toda la totalidad de nuestros hinchas, el equipo se verá reflejado en los hinchas porque saben lo que significa vestir esta camiseta”, concluyó.

