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“Eso me favoreció”: Tabilo revela la clave de su tremendo debut en Roland Garros

El chileno arrasó con el polaco Kamil Majchrzak y se metió de lleno en la segunda ronda del Grand Slam parisino.

Daniel Ramírez

@TeamChile_COCH

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Este martes, Alejandro Tabilo debutó con un contundente triunfo en la primera ronda de Roland Garros. El chileno arrasó con el polaco Kamil Majchrzak en sets corridos (6-1, 6-3, 6-4) y se metió de lleno en la segunda ronda del Grand Slam que se disputa en París, Francia.

“Muy feliz, fue un gran partido. Empecé muy enfocado y estoy contento porque pude mantener el nivel todo el partido”, señaló el tenista nacional, en diálogo con ESPN, tras su victoria en tierras parisinas.

Respecto a las claves para derrotar al polaco, el “Jano” reconoció: “Me ayudó mucho el saque. Estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”.

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Asimismo, el número uno de Chile explicó que el estado de la cancha jugó a su favor. “Apenas calenté en esta cancha, noté que era menos arcilla que lo normal. La cancha estaba un poco más rápida y eso me favoreció. Además, justo en el último juego tuve pelotas nuevas y sentí que el servicio me picó increíble. Aproveché todas esas ventajas”, sostuvo.

“El saque me funcionó mucho hoy día, eso me dejó jugar más suelto, también con la derecha. Saqué muy bien y sentía que tenía lista la derecha para jugar”, concluyó el actual 36° del mundo.

Por la segunda ronda de Roland Garros, Alejandro Tabilo enfrentará al ganador del duelo entre el monegasco Valentin Vacherot (19°) y el francés Thomas Faurel (378°).

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