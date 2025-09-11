Universidad de Chile suma nuevas bajas por lesión para la Supercopa: uno deberá pasar por quirófano

La Supercopa finalmente fue autorizada y se jugará en el Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas.

La Universidad de Chile, bajo las órdenes de Gustavo Álvarez, ya trabaja con miras en la final ante Colo Colo y la posterior llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero las malas noticias no tardan en llegar.

Según información de ADN Deportes, a la baja de Israel Poblete se suma también la del defensor Nicolás Ramírez, quien no ha podido entrenar con normalidad debido a un desgarro.

Además, se suma a los lesionados Lucas Di Yorio, quien arrastra una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda desde hace meses, pero que ha estado llevando partido a partido para no pasar por quirófano.

Finalmente, la situación del delantero no dio para más y este viernes deberá ser operado, confirmando así que se pierde la Supercopa y también la llave de cuartos de Sudamericana ante Alianza Lima.