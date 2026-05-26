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VIDEO. “Tremendo actor”: Zeus, el perrito husky que se arrasa en redes con su “actuación” digna de Oscar

El perro se volvió viral por una dramática escena junto a su dueño, donde simula morir y luego “revive” de forma inesperada.

Juan Castillo

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Zeus, un perrito husky, se transformó en protagonista de redes sociales luego de aparecer en un video que rápidamente comenzó a viralizarse por su particular talento para la actuación.

En el registro, el animal aparece junto a su dueño en la cocina de una casa, mientras ambos recrean una escena cargada de dramatismo.

El joven sostiene al perro como si fuera un bebé y, con un audio de acción de fondo, simula un momento de tensión que termina con un sonido como si se tratara de un disparo ficticio.

La “actuación” de Zeus que sorprendió en redes

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Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la reacción inmediata del husky. Lejos de asustarse o moverse, Zeus queda completamente inmóvil, con las patas rígidas y la boca abierta, como si hubiese entendido perfectamente el papel que debía interpretar.

Tras unos segundos de falsa tensión, su dueño comienza una supuesta reanimación cardiopulmonar, frotando sus manos y presionando el pecho del perro en tono de comedia.

Luego llega el momento más celebrado del video: al grito de “¡Revivió!”, Zeus salta de golpe y rompe el personaje, volviendo a mostrarse como un perro juguetón y lleno de energía.

El clip generó una ola de comentarios entre internautas, quienes destacaron la coordinación entre el joven y su mascota, además de la expresividad del animal.

Su dueño también se sumó al tono humorístico de la publicación y escribió: “El premio para el mejor actor es para Zeus”, frase que terminó reforzando el tono cinematográfico del video.

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