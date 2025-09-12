“Lo estuvimos siguiendo”: club argentino reconoce interés por Vicente Pizarro y esta fue la razón por la que no hicieron una propuesta

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, reconoció que su club le hizo un seguimiento a Vicente Pizarro al considerarlo como una opción para reforzar el medio campo, todo esto en el último mercado de pases.

“Estuvimos siguiendo a Vicente Pizarro. Siempre se mira el fútbol chileno, porque después de los títulos de la selección chilena se empezó a mirar”, señaló el mandamás del “Fortín” en conversación con En Cancha.

“Vicente nos parece un muy buen jugador, con gran despliegue y llegada al gol. Hizo un par de goles en un clásico”, agregó Berlanga sobre el volante de Colo Colo.

Por último, el presidente de Vélez Sarsfield explicó por qué no realizaron una propuesta formal a la dirigencia del “Cacique”. “No hicimos ninguna acción formal porque en medio de este seguimiento apareció la opción de Rodrigo Aliendro y se optó por él, debido a que era una persona con mucha experiencia en el fútbol argentino”, concluyó.