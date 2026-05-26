Presidenta del Senado se compromete a impulsar reforma a la Ley Zamudio tras reunión con organizaciones LGBTQ+

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, comprometió su apoyo para destrabar e impulsar la reforma a la Ley Zamudio, luego de reunirse con organizaciones del denominado “Consejo por el Orgullo”, integrado por Movilh, Fundación Iguales, OTD Chile y Acción Gay.

El encuentro tuvo como eje principal la agenda legislativa pendiente en materia de derechos para las diversidades sexuales y de género.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

Tras la cita, la senadora RN afirmó que buscará actuar como “un puente con el Ejecutivo” para avanzar en una modernización de la normativa antidiscriminación.

“Me quedo con el compromiso de ser un puente con el Ejecutivo para avanzar en una buena modificación de la Ley Zamudio y en la urgente modernización que esta legislación necesita”, señaló Núñez, agregando que el diálogo y la colaboración son fundamentales para construir “una sociedad más inclusiva, respetuosa y humana”.

Desde el Movilh, la vocera Javiera Zúñiga valoró el compromiso de la presidenta del Senado, recordando que la reforma permanece estancada desde el año pasado en Comisión Mixta. “Muchas agresiones discriminatorias siguen impunes o alcanzando justicia a medias”, sostuvo.

En tanto, el dirigente Rolando Jiménez calificó la actual legislación como “un león sin dientes”, asegurando que la norma “no indemniza a las víctimas y su redacción actual vuelve casi imposible demostrar la discriminación”.

Durante la reunión, las organizaciones también plantearon otras prioridades legislativas, entre ellas proteger las prestaciones de salud para personas trans, abrir un debate sobre Educación Sexual Integral y avanzar en sanciones contra los discursos y crímenes de odio.

La directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, afirmó que la reunión dejó “una señal clara” de que la reforma “tiene espacio para avanzar” tras más de una década de vigencia de una ley que, según indicó, requiere herramientas “reales y eficaces” para combatir la discriminación.