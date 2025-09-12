El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, realizó este viernes una última visita de inspección al Estadio Santa Laura con miras a la Supercopa que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile el próximo domingo 14 de septiembre en el recinto de Independencia.

En la instancia, la autoridad explicó los motivos por los que se autorizó el partido entre albos y azules, y aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad del público y del entorno.

“Lo primero es reiterar que tenemos un compromiso todas las instituciones en el sentido de trabajar colaborativamente para que siempre se pueda desarrollar el fútbol, los eventos deportivos, y que estos se desarrollen con tranquilidad. Con el propósito de que el fútbol sea un espacio de encuentro familiar y le gane a cualquier expresión de violencia", comenzó señalando.

“En ese sentido, a partir del momento en que la ANFP, como organizador del espectáculo, hizo la solicitud de este partido, en este estadio y con esta fecha, luego de trabajar colaborativamente con múltiples instituciones, se estableció que este partido fuese el día domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas", agregó.

En esa línea, señaló que “a partir de esa definición, hemos trabajado durante más de un mes con el propósito de generar todas las condiciones que permitan que este evento se desarrolle con normalidad y seguridad. El compromiso ha estado puesto en definir todas las condiciones para que aquello ocurra".

Las polémicas que han rodeado a la Supercopa

Gonzalo Durán también abordó las declaraciones cruzadas entre autoridades políticas y del fútbol sobre el desarrollo del partido en Santa Laura. "Como es de público conocimiento, se ha generado un cierto debate respecto de si era posible desarrollar este partido sobre la base de que había un par de puntos específicos del estadio donde había obras en curso", apuntó.

“No obstante, siempre estuvo comprometido, tanto por la ANFP como por Unión Española, dueño del estadio, un itinerario que permitía llegar oportunamente con todas las obras terminadas a objeto de poder desarrollar este partido", añadió.

A raíz de esto, el delegado presidencial de la RM argumentó que “por ello, el día de ayer hemos dictado la resolución como delegación presidencial, en primer lugar, que clasifique este partido como un partido clase A. Y en segundo lugar se ha dictado la resolución que lo autoriza con un aforo de 9.950 personas, con un conjunto de indicaciones respecto de la composición de ese público".

“Podemos asegurar que hemos trabajado y que están todas las condiciones necesarias para que este partido se desarrolle con normalidad. Hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de ver las vías de acceso, de movilidad y donde estarán las hinchadas, y adicionalmente habrá la prohibición de la venta de alcohol en un perímetro cercano al recinto", remarcó.

Finalmente, Durán detalló que “habrá 381 guardias de seguridad, es el mayor número para este estadio y eso demuestra el compromiso de los actores para resguardar la seguridad de los concurrentes. Habrá circuito cerrado, con validadores, sistema de reconocimiento fácil y biométrico”.