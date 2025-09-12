;

Club chileno realizará prueba de jugadores jóvenes para disputar torneo a nivel local y en Argentina

Las pruebas se llevarán a cabo en San Carlos de Apoquindo y podrán participar jugadores nacidos entre los años 2009 y 2018.

Daniel Ramírez

@sportivoitalia

@sportivoitalia

Sportivo Italia, club infanto-juvenil chileno, realizará pruebas para captar jugadores jóvenes en Santiago, con el fin de disputar torneos a nivel local e internacional, además de proyectar futbolistas a distintos equipos de Argentina.

Las pruebas comenzarán a partir del 22 de septiembre, en las canchas de entrenamiento del Club Deportivo Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. Podrán participar los jugadores nacidos entre los años 2009 y 2018.

“Los jugadores seleccionados tendrán la posibilidad de competir todo el año en la liga de fútbol infantil más histórica de Santiago, y a su vez, podrán participar de una copa internacional que se juega en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde también serán vistos por los scouting de distintos clubes argentinos y sudamericanos”, informaron desde Sportivo Italia.

“Para inscribirse, pueden comunicarse directamente al correo electrónico acsportivoitalia@gmail.com, o a los teléfonos +569 95168239 y +569 66969321″, agregaron.

