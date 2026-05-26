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“No tuve el valor de verla”: la reacción del padre de Isidora al enterarse de la muerte de la niña que cayó de edificio

La declaración de Jorge Constanzo ante la PDI entregó nuevos detalles del caso por la muerte de su hija Isidora, la niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en la comuna Las Condes.

Javier Méndez

“No tuve el valor de verla”: la reacción del padre de Isidora al enterarse de la muerte de la niña que cayó de edificio

Nuevos antecedentes salieron a la luz en el caso de Isidora, la niña de 2 años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Esta vez, se conoció parte de la declaración que entregó su padre, Jorge Constanzo, ante la PDI, donde relató cómo se enteró de la tragedia y la reacción que tuvo al bajar junto a Carabineros.

Según informó T13, el hombre, hoy en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio por omisión, aseguró que despertó por las insistentes llamadas del citófono y el timbre del departamento.

Al abrir la puerta, se encontró con funcionarios policiales, quienes le preguntaron si era el padre de una niña y le pidieron que bajara con ellos.

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Antes de salir, contó que fue hasta la habitación donde había dejado durmiendo a la menor. Ahí, según su relato, se dio cuenta de que la ventana estaba abierta y que la niña ya no estaba en la cama.

Luego vino la escena que, de acuerdo con su testimonio, lo marcó por completo. “Bajé con Carabineros, veo que el cuerpo de Isidora estaba tapado y no tuve el valor de verla”, declaró.

El mismo testimonio, se reveló que Constanzo había consumido alcohol tanto la noche anterior como durante la jornada en que ocurrió la muerte de la niña.

De acuerdo con la declaración, el sábado participó en una celebración por el cumpleaños de su pareja, donde bebió cerveza y piscola, y luego fue a una discoteca, donde siguió consumiendo.

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