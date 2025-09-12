“Encontramos raro…”: Lucas Assadi aborda polémica por la Supercopa y admite que la U se tomará el partido como una “revancha”

Este viernes, Lucas Assadi se pronunció en conferencia de prensa y anticipó la final contra Colo Colo por la Supercopa 2025, duelo donde Universidad de Chile no podrá contar con Lucas Di Yorio, Nicolás Ramírez e Israel Poblete.

“Encontramos raro...”: Lucas Assadi aborda polémica por la Supercopa

“Es verdad que tenemos varias bajas, Lucas, Nico, Isra, pero tenemos un plantel súper competitivo y vamos a hacerlo muy bien el fin de semana”, señaló el volante azul.

Respecto a la negativa de la U por jugar el partido este domingo, el mediocampista fue claro. “Este partido debió jugarse en enero y encontramos raro que lo programen justo antes de uno de los partidos más importantes que tenemos en el año”, indicó, refiriéndose al choque del próximo jueves contra Alianza Lima por cuartos de final de Copa Sudamericana.

“¿Si nos sentimos perjudicados? No sé si esa es la palabra. Nosotros siempre entrenamos para jugar y competir. Ya hemos jugado varios partidos seguidos”, agregó.

Además, Lucas Assadi reconoció en Universidad de Chile ven como una revancha este duelo contra Colo Colo, a raíz de lo que ocurrió en el último Superclásico, donde los albos ganaron 1-0. “Sí, lo tomamos como una revancha, pero el partido anterior era por los puntos y ahora es por una copa. Es diferente”, sostuvo.

Por último, el futbolista de 21 confesó que no se siente un líder dentro del plantel. “Vengo en un buen momento, pero no sé si todavía me considero un líder en el camarín. Tenemos muchos jugadores con experiencia, como Chelo (Díaz), Mati (Zaldivia), Charles (Aránguiz) y varios más. Ese rol todavía no lo siento”, concluyó.