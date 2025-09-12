La dura crítica de Vicente Pizarro por las medidas para la Supercopa: “Es lamentable, debería ser una fiesta”

Este viernes, se realizó la tradicional conferencia previa a la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. Por el lado de los albos, asistió el volante Vicente Pizarro, quien adelantó el partido de este domingo en Santa Laura y abordó sus primeros días bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz.

“El grupo está muy bien. Estos pocos días desde que llegamos con Lucas (Cepeda) creo que la recepción al cuerpo técnico fue muy buena. Hemos trabajado muy intenso y vamos a llegar de muy buena forma al partido”, comenzó señalando.

Respecto al trabajo del entrenador argentino, el mediocampista agregó que “de a poco hemos ido entendiendo la idea que quiere el profe y seguramente que este es un buen partido para poder demostrarlo. Es una final que define un título, así que tenemos mucha motivación y ganas de que llegue el día del partido”.

Además, abordó el hecho de que Ortiz no tenga ningún título en su carrera como DT: “Se le dio la oportunidad de llegar acá y poder pelear un título en el primer partido. Lo tomamos así, la verdad no estamos muy pendiente de las cosas que se dicen. Sabemos como funciona Colo Colo, sobre todo en estos momentos, y nos enfocamos de que el grupo esté sano”.

“Estos días se ha visto una unión muy grande. No fijamos en esas cosas, pero es una linda oportunidad para que él pueda tener su primer título. Nosotros sabemos que tenemos la obligación de ir a buscar el partido y esperemos que se nos dé de buena forma”, complementó.

Por último, Vicente Pizarro lamentó las condiciones en que se jugará la Supercopa, cuya venta de entradas fue dirigida a un grupo en particular y tendrá un aforo reducido en Santa Laura: “Es lamentable, sobre todo por lo que es un partido así. Esto debería ser una fiesta tanto para nosotros como para los otros equipos y termina siendo una semana entre que se va a jugar y no se va a jugar".

“Al final lo más lindo de estos partidos es el ambiente, lo vimos en el último clásico, y eso genera una cierta intranquilidad de todos, porque no hay gente en el estadio y el estado de la cancha termina siendo determinante, pero ya a esta altura creo que hay que adaptarse rápido y pensar en el partido”, sentenció.