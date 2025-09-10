Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026 / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de septiembre, nuestros panelistas comentaron las repercusiones tras el empate de Chile ante Uruguay, resultado que dejó a La Roja como colista de las Eliminatorias.

Cristián Arcos, Danilo Díaz, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas proyectaron las opciones de los “10 a 12″ jugadores que identificó Marcelo Bielsa para el recambio, debatieron sobre si Nicolás Córdova debe seguir a cargo y los pálidos números del elenco nacional.

Además, comentaron la clasificación de Bolivia al repechaje mundialista, junto con la postura de Azul Azul y de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana respecto de si se puede jugar o no la Supercopa este domingo.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos“, donde rieron con el ”11 de Manolo”, dedicado a los bots.