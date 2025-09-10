VIDEO. Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas comentaron lo que viene para la selección nacional, si Córdova debe seguir a cargo o no del plantel adulto, las dudas sobre la Supercopa y más.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de septiembre, nuestros panelistas comentaron las repercusiones tras el empate de Chile ante Uruguay, resultado que dejó a La Roja como colista de las Eliminatorias.
Cristián Arcos, Danilo Díaz, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas proyectaron las opciones de los “10 a 12″ jugadores que identificó Marcelo Bielsa para el recambio, debatieron sobre si Nicolás Córdova debe seguir a cargo y los pálidos números del elenco nacional.
Además, comentaron la clasificación de Bolivia al repechaje mundialista, junto con la postura de Azul Azul y de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana respecto de si se puede jugar o no la Supercopa este domingo.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 10 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos“, donde rieron con el ”11 de Manolo”, dedicado a los bots.