"Jugando así, íbamos…": el lado B del triste cierre de las Eliminatorias para La Roja

La selección chilena cerró su participación en las Eliminatorias como colista de la tabla tras empatar con Uruguay.

ADN.CL estuvo presente en un estadio Nacional a medio llenar y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Un Loco aplaudido

Apenas apareció desde el túnel de salida, Marcelo Bielsa fue aplaudido por todos. El técnico argentino, quien en gran medida cambió para siempre el fútbol chileno, fue ovacionado por los cerca de 20 mil hinchas de La Roja que llegaron al Nacional.

Un himno triste de escuchar

Eliminados de la próxima Copa del Mundo, los fanáticos de la selección chilena en gran medida se quedaron en casa y algo así como 20 mil llegaron a Ñuñoa para no dejar solos a una selección que tendrá, ahora sí, que regenerarse.

En los pasillos se habló más de la U

Mientras los jugadores estaban en la cancha para enfrentar a Uruguay, en los pasillos del palco del Nacional solo se hablaba del Superclásico. La polémica entre Azul Azul y la ANFP, recorrió cada centímetro del sector donde se ubican dirigentes, famosos y autoridades.

Clark con la ANFP

La Supercopa entre la Universidad de Chile y Colo Colo se jugará, pese a que los azules insisten en no hacerlo por si participación en Copa Sudamericana. Las cámaras de ADN Deportes captó a Michael Clark, presidente de la U, conversando con dirigentes del fútbol chileno, buscando lograr un acuerdo para no jugar este domingo ante los albos por la Supercopa.

Lucas Cepeda despertó al Nacional

Ya en el partido, recién en la primera media hora despertó el estadio con una lúcida jugada de Lucas Cepeda que casi se transformó en el primero. Fue la única ovación del primer tiempo.

“Los chilenos jamás te olvidarán…”

Por terminar la primera parte, parte de la hinchada de La Roja le cantó a Marcelo Bielsa, lo que fue acompañado por unos pocos fanáticos de La Roja. El ‘Loco’, concentrado en el partido, solo miró y sonrió.

Los horrores de Ramos y Brereton

Iniciado el complemento, el joven Emiliano Ramos tuvo una inmejorable oportunidad para abrir el marcador. Minutos más tarde, y por partida doble, Ben Breteton contó con dos seguidas para poner el primero de la noche. Los hinchas en tribuna, solo atinaron a tomarse la cabeza en las tres ocasiones.

Paulo es de River, no de La Roja

Constantemente cuestionado por sus actuaciones cuando viene a Chile, Paulo Díaz saturó la paciencia de los hinchas nacionales con sus constantes fallos. Varios en tribuna pidieron durante largo rato que fuera sustituido.

“Jugando así, íbamos al Mundial…”

Tras el pitazo final, la sensación generalizada del público en tribuna fue de “jugando así, podíamos ir…”, esto en particular por el buen segundo tiempo que jugó la selección chilena ante un Uruguay ya clasificado y plagado de estrellas.