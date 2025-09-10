Bolivia disputará un “minitorneo”: cómo, cuándo y dónde se jugará el repechaje del Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin y Bolivia se quedó con el cupo para jugar el repechaje, luego de terminar en el séptimo puesto de la tabla, por encima de Venezuela, Perú y Chile.

El combinado boliviano se convirtió en el segundo equipo clasificado a la repesca mundialista, sumándose a Nueva Celedonia.

¿Cómo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

El repechaje del Mundial 2026 se jugará bajo un nuevo formato que implantó la FIFA. Se trata de un “minitorneo” en el que participarán seis selecciones: una de Sudamérica (Bolivia), una de Oceanía (Nueva Celedonia), una de Asia, una de África y dos de Concacaf, donde están los equipos de América del Norte, América Central y las islas del Caribe.

De las seis selecciones, las dos que tengan mejor ranking FIFA avanzarán directamente a la final, mientras que las otras cuatro disputarán semifinales. Los países que resulten ganadores de ambas finales clasificarán a la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde se juega el repechaje del Mundial 2026?

Esta repesca mundialista se disputará en México, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, entre el 23 y el 31 de marzo del año próximo.