“Están todas las condiciones adecuadas”: delegado presidencial de la RM avala el desarrollo de la Supercopa / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El debate sigue abierto en torno a la disputa de la Supercopa, con la U de Chile insistiendo respecto de que el partido no debería jugarse este domingo.

Los azules argumentan tanto lo estrecho de su agenda como las obras que se mantienen en el Santa Laura.

Sin embargo, aun cuando el Ministerio de Seguridad ha advertido respecto a los trabajos en Independencia, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, defendió el desarrollo del encuentro.

“Lo que corresponde es que la ANFP, el organizador del evento, haga la solicitud formal y nosotros coordinamos a todos los actores, públicos y privados, para verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias”, partió diciendo la autoridad.

“Hemos trabajado en sucesivas reuniones para identificar esas medidas. De todas esas medidas, como la composición de público, el aforo, número de guardias, están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido”, enfatizó Gonzalo Durán, poniendo paños fríos en torno a los trabajos en el Santa Laura.

“Las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado, pero en todos los partidos hacemos una última visita y la haremos el viernes en la mañana, aunque las condiciones de seguridad ya han sido concordadas. Se hizo una visita técnica para el partido del sábado (Unión Española vs Audax Italiano) y en ese marco se verificó que las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado. No hay inconvenientes para la realización de la Supercopa”, sentenció el delegado presidencial de la RM.

Relacionado con lo anterior, según información de ADN Deportes, el jefe de seguridad de Universidad de Chile, Jorge Goncalves, no pudo entrar a la reunión de inspección del Santa Laura que hicieron las autoridades para el duelo entre Unión Española y Audax Italiano, apuntando que recién le corresponderá cuando se desarrolle dicha instancia con miras a la Supercopa.