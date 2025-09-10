“Es un poco pichanga…”: Michael Clark critica a la ANFP y deja una advertencia por pocas entradas vendidas para la Supercopa

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, habló tras el empate de La Roja ante Uruguay en el Estadio Nacional y volvió a cuestionar la realización de la Supercopa, insistiendo en que dicha final entre Colo Colo y Universidad de Chile no se debería jugar este domingo.

Además de los argumentos que la U expresó a través de una carta enviada a la ANFP, el mandamás azul aseguró que será un “triste espectáculo” por las pocas entradas que se han vendido, ya que la ANFP estableció que solo los mayores de 55 años pueden comprar entradas.

“Si es que se juega el partido, vamos a dar un triste espectáculo. Se inventó una fórmula para que vaya un público extraño, entiendo que hay menos de 1.000 entradas vendidas. Una Supercopa tan bonita, entre los dos equipos de mayor convocatoria en Chile, merece ser jugada con una mejor planificación y con otro público”, señaló Clark anoche, antes de abandonar el Estadio Nacional.

“La Federación Peruana de Fútbol le suspendió el partido a Alianza Lima, eso es apoyar y eso es lo que yo, humildemente, hubiese esperado de la ANFP. No entiendo cuál es el afán de jugar la Supercopa el día domingo”, agregó el presidente de Azul Azul.

Por último, Michael Clark calificó de “pichanga” lo que hizo la ANFP con la programación de la Supercopa. “Para este domingo nos habían programado un partido contra Deportes La Serena por el torneo local. Entonces, también es un poco pichanga pasarse el campeonato por buena parte. Y después nos preguntamos por qué el campeonato está desvalorizado, si no cuidamos nuestro producto”, concluyó.