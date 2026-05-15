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Roban escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo: obra es avaluada en $2 millones

Actualmente, personal de la PDI se encuentra trabajando para dar tanto con el o los responsables de este robo, como con la pieza de arte sustraída.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un robo de alto interés patrimonial investiga la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que una escultura fuera sustraída desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.

El hecho fue denunciado durante la noche del jueves 14 de mayo, después de que guardias del recinto advirtieran la ausencia de la obra al momento del cierre del museo.

Según información preliminar, la pieza sustraída correspondería a una escultura del artista Felipe Pineda, avaluada en cerca de $2 millones.

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El fiscal Felipe Olivari entregó detalles del procedimiento y explicó que la denuncia se realizó cerca de las 20:00 horas ante personal de Carabineros. “En horas de la tarde se había sustraído una escultura avaluada en la suma de $2.000.000 desde el interior de una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo”, señaló.

Según precisó el persecutor, los guardias del recinto detectaron el robo alrededor de las 18:00 horas, cuando se encontraban cerrando las dependencias del museo ubicado en calle Ismael Valdés Vergara.

Tras la denuncia, la Fiscalía instruyó que las primeras diligencias quedaran a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI. El objetivo es levantar evidencia, revisar registros de seguridad y establecer la identidad del autor o los autores de la sustracción.

Olivari explicó que el trabajo policial busca “hacer todo lo necesario para poder determinar la identidad del autor o los autores de esta sustracción” y, además, “encontrar, ojalá, esta obra de arte y recuperarla”.

Durante esta jornada continuarán las diligencias investigativas para esclarecer cómo ocurrió el robo al interior del museo y determinar si participaron una o más personas en el hecho.

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