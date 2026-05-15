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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos por la Liga de Primera.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de mayo, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, viernes 15 de mayo, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán inicio a la fecha 12 de la Liga de Primera.

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La programación del fútbol chileno hoy 15 de mayo arrancará a las 20:00 horas, con dos partidos en paralelo.

Uno se disputará en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante Audax Italiano. Juan Lara será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El otro partido se desarrollará en el estadio Santa Laura, recinto en que Palestino enfrentará a Deportes La Serena, con arbitraje de José Cabero y transmisión de TNT Sports.

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