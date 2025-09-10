;

Los datos que deja la pobre cosecha de goles de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026

En 18 partidos disputados, La Roja apenas convirtió nueve tantos y solo cinco jugadores marcaron.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

La falta de gol fue uno de los problemas que tuvo Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026, competición que finalizó ayer, con La Roja en el último lugar de la tabla de posiciones.

En 18 partidos disputados, la selección chilena apenas convirtió nueve goles y solo cinco jugadores nacionales marcaron en estas clasificatorias: Arturo Vidal, Marcelino Núñez, Diego Valdés, Lucas Cepeda (x2) y Eduardo Vargas (x3).

Con tres tantos, Vargas fue el goleador de Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El delantero que hoy milita en Audax Italiano anotó contra Brasil, Bolivia y Venezuela.

Por su parte, Cepeda fue el único futbolista menor de 25 años que marcó en esta campaña de La Roja. El atacante de Colo Colo convirtió un doblete frente a Venezuela.

Otro dato respecto a la pobre cosecha de goles de la selección chilena, es que la escuadra nacional no tuvo ningún penal a favor en estas Eliminatorias.

