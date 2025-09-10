;

“Muchas veces fue nulo el contacto con los seleccionadores”: la crítica de Sebastián Vegas por el triste presente de La Roja

El defensa de Colo Colo también abordó la petición de la U para que no se juegue la Supercopa este domingo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Sebastián Vegas, defensa de Colo Colo, habló en rueda de prensa y entregó su punto de vista respecto a la petición que hizo Universidad de Chile para que no se juegue la Supercopa este domingo.

“Respeto la opinión que pueda tener cada uno. Creo que las programaciones se deben respetar. Si dicen que tenemos que jugar el domingo, nosotros estamos listos, con muchas ganas de jugar ese partido y ganarlo”, señaló el zaguero albo.

En la misma línea, indicó que “si hay una planificación que ya está hecha, como jugadores no podemos rebelarnos contra ella ni hacer mayor problema. Nuestra única labor como profesionales es prepararnos de la mejor manera y tratar de hacerlo bien en la cancha”.

Además, Vegas reconoció que “será un partido especial por tratarse de un clásico, pero también porque la Supercopa es el único título que podríamos ganar esta temporada, así que lo tomamos con mucha seriedad. Estamos muy motivados”.

“El tema de la selección chilena es responsabilidad de todos”

Por otro lado, Sebastián Vegas abordó la crisis que vive La Roja, que terminó como colista en las Eliminatorias al Mundial 2026. “El tema de la selección es responsabilidad de todos. De los jugadores, de la gente que está en la organización y de lo que pasa en las divisiones inferiores, el poco seguimiento que a veces tienen los jugadores desde las inferiores hasta llegar a la selección mayor”, comentó el defensa.

“También se ha tenido poco seguimiento de los jugadores que están en el extranjero. Yo jugué afuera y muchas veces fue nulo el contacto con los seleccionadores. Nunca vi que un entrenador viera un partido mío en el extranjero y esa fue una queja que se comentaba”, afirmó el central del “Cacique”.

Por último, lanzó una crítica al fútbol chileno. “A nivel local, me parece que es muy fácil suspender partidos. Las canchas generalmente están en mal estado. Los horarios de los partidos le quitan mucha dinámica al juego. A veces se juega con poco público y el precio de las entradas también perjudica”, sentenció.

