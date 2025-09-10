;

PROGRAMACIÓN. Fecha 23 del Campeonato Nacional: dónde verla en vivo, en directo, online, y TV

Con la U y Colo Colo jugando la Supercopa, la nueva jornada del Campeonato Nacional contará con solo seis encuentros.

Gonzalo Miranda

Coquimbo Unido será uno de los protagonistas de la fecha 23

El fútbol chileno en Primera División está de regreso. Finalizadas las Eliminatorias Mundialistas para La Roja, el Campeonato Nacional vuelve brevemente antes de las Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20.

Este viernes 12 de septiembre arranca la fecha 23 del torneo, jornada que tendrá dos encuentros: el líder Coquimbo Unido se ve las caras con Ñublense, y más tarde, Unión La Calera choca con Everton en el Nicolás Chahuán.

Para el sábado 13 quedaron agendados los otros cuatro encuentros, donde destacan el ‘Clásico de Colonias’ entre Unión Española y Audax Italiano, además del Deportes Limache ante la UC en Quillota.

Aplazados quedaron los encuentros de la Universidad de Chile y Colo Colo, que el domingo 14 estarán jugando la Supercopa. El ‘popular’ juega ante Deportes Iquique el viernes 26, mientras que el ‘Romántico Viajero’ visitará a Deportes La Serena el domingo 28.

Fecha 23 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 12 de septiembre

  • 18:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Ñublense | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • 20:30 hrs | Unión La Calera vs. Everton | Estadio Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 13 de septiembre

  • 12:30 hrs | Unión Española vs. Audax Italiano | Estadio Santa Laura U-SEK
  • 15:00 hrs | Palestino vs. O’Higgins | Estadio Municipal La Cisterna
  • 17:30 hrs | Cobresal vs. Huachipato | Estadio El Cobre
  • 20:00 hrs | Deportes Limache vs. Universidad Católica | Estadio Bicentenario Lucio Fariña

Viernes 26 de septiembre

  • 19:00 hrs | Colo Colo vs. Deportes Iquique | Estadio Monumental

Domingo 28 de septiembre

  • 15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Universidad de Chile | Estadio La Portada

