Compras online con IA: así funciona la herramienta para probarse ropa y calzado virtualmente / Tatiana Meteleva

Mayo llegó con novedades tecnológicas para nuestro país, ya que durante los primeros días del mes se habilitó una herramienta que podría ayudar a los usuarios a comprar vestuario y calzado de manera virtual.

Google lanzó en Chile su herramienta Try On, la que permite a las personas probarse ropa de forma digital utilizando la cámara del teléfono o cargando una imagen desde el dispositivo.

La función opera mediante un modelo de generación de imágenes personalizadas que se adapta a cada usuario y muestra cómo se verían las prendas o el calzado según sus poses y características.

Según informó la compañía, los looks probados quedarán almacenados en la sección “Fotos”. Además, Google ayudará a encontrar prendas similares en los sitios web de distintas tiendas.