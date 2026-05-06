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VIDEO. Compras online con IA: así funciona la herramienta para probarse ropa y calzado virtualmente

La herramienta se habilitó en nuestro país y permitirá ayudar en las compras de vestuario a diferentes usuarios.

Nicolás Lara Córdova

Compras online con IA: así funciona la herramienta para probarse ropa y calzado virtualmente

Compras online con IA: así funciona la herramienta para probarse ropa y calzado virtualmente / Tatiana Meteleva

Mayo llegó con novedades tecnológicas para nuestro país, ya que durante los primeros días del mes se habilitó una herramienta que podría ayudar a los usuarios a comprar vestuario y calzado de manera virtual.

Google lanzó en Chile su herramienta Try On, la que permite a las personas probarse ropa de forma digital utilizando la cámara del teléfono o cargando una imagen desde el dispositivo.

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La función opera mediante un modelo de generación de imágenes personalizadas que se adapta a cada usuario y muestra cómo se verían las prendas o el calzado según sus poses y características.

Según informó la compañía, los looks probados quedarán almacenados en la sección “Fotos”. Además, Google ayudará a encontrar prendas similares en los sitios web de distintas tiendas.

Así funciona la herramienta para probarse ropa con IA

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