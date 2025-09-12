;

VIDEO. Everton no pudo con Unión La Calera y se mete de lleno en la lucha por el descenso del Campeonato Nacional

Los “cementeros” consiguieron su primer triunfo en la segunda rueda del torneo.

Javier Catalán

FOTO: AARÓN AGUILERA/AGENCIA UNO

FOTO: AARÓN AGUILERA/AGENCIA UNO / AARÓN AGUILERA/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este viernes, Unión La Calera y Everton le dieron continuidad a la fecha 23 del Campeonato Nacional.

En el partido disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, los “cementeros” se impusieron por la cuenta mínima ante los “ruleteros”, que podrían comenzar a complicarse con el descenso en caso de que Unión Española sume tres puntos.

En la zona interior de la Región de Valparaíso, el joven Martín Hiriart (39′) fue el encargado de marcar para los rojos. El delantero conectó de primera un gran centro de Kevin Méndez, convirtiendo así su primer gol en el profesionalismo.

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, el dominio continuó siendo de los locales, quienes generaron las opciones más claras, a diferencia de los viñamarinos, que fueron incapaces de asociarse en zonas de peligro.

Con este triunfo, Unión La Calera se aleja de la zona de descenso y se mantiene en la decimoprimera posición con 26 puntos. Caso contrario es el de Everton, que se estanca en la decimosegunda ubicación con 22 unidades, a solo cinco de Unión Española.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad