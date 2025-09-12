Durante la jornada de este viernes, Unión La Calera y Everton le dieron continuidad a la fecha 23 del Campeonato Nacional.

En el partido disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, los “cementeros” se impusieron por la cuenta mínima ante los “ruleteros”, que podrían comenzar a complicarse con el descenso en caso de que Unión Española sume tres puntos.

En la zona interior de la Región de Valparaíso, el joven Martín Hiriart (39′) fue el encargado de marcar para los rojos. El delantero conectó de primera un gran centro de Kevin Méndez, convirtiendo así su primer gol en el profesionalismo.

En la segunda mitad, el dominio continuó siendo de los locales, quienes generaron las opciones más claras, a diferencia de los viñamarinos, que fueron incapaces de asociarse en zonas de peligro.

Con este triunfo, Unión La Calera se aleja de la zona de descenso y se mantiene en la decimoprimera posición con 26 puntos. Caso contrario es el de Everton, que se estanca en la decimosegunda ubicación con 22 unidades, a solo cinco de Unión Española.