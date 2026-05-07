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VIDEO. Gary Medel no se guardó nada tras el empate de la UC ante Cruzeiro: “Desaprovechamos esta oportunidad”

“Tiramos muchos centros sin dirección. Hay que mejorar y enfocarnos en lo que viene”, dijo el “Pitbull” tras no conseguir el triunfo en Copa Libertadores.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica no pudo vencer a Cruzeiro por Copa Libertadores, pese a que los brasileños jugaron con diez futbolistas durante todo el segundo tiempo y, aunque el punto mantiene viva la ilusión en el grupo, no quedarse con la victoria dejó una sensación amarga en los cruzados.

Así lo reconoció Gary Medel, quien tras el encuentro conversó con la transmisión oficial y abordó la oportunidad desaprovechada en el Claro Arena.

“Sigue la ilusión, estamos con siete puntos. Desaprovechamos esta oportunidad porque teníamos un hombre más y no supimos concretar bien las ocasiones; tiramos muchos centros sin dirección. Hay que mejorar y enfocarnos en lo que viene”, señaló el “Pitbull”, que ingresó en el segundo tiempo.

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Sobre cómo vive esta etapa final de su carrera defendiendo a la UC, comentó: “Significa mucho siempre. Entrar de titular o jugar un minuto tiene la misma importancia. Eso no me desmerece, tengo que apoyar a mis compañeros en todo momento. Es un momento que tengo que disfrutar y estoy feliz acá en el equipo”.

Tenemos siete puntos, no es que estemos con cero. Estamos arriba. Obviamente desaprovechamos la oportunidad de quedar con nueve, pero vamos a seguir luchando por este sueño que tenemos todos los cruzados”, cerró Medel.

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