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FINAL. Universidad Católica y Cruzeiro no se hicieron daño por la cuarta fecha de Copa Libertadores

Los cruzados buscan una victoria que les permita afianzarse en zona de clasificación. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Agencia Uno

Agencia Uno

Esta semana se disputará la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la Universidad Católica apunta a seguir dando batallas.

Tras sumar dos triunfos como visitante, el elenco cruzado vuelve al Claro Arena con tal de afianzarse en zona de clasificación.

La UC está igualada en puntos con Cruzeiro, al que ya derrotó en Belo Horizonte y contra el cual espera repetir la gracia, pero ahora en Santiago.

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Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 6 de mayo

RESUMEN | Universidad Católica 0-0 Cruzeiro | Claro Arena

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