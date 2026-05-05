Esta semana se disputará la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la Universidad Católica apunta a seguir dando batallas.

Tras sumar dos triunfos como visitante, el elenco cruzado vuelve al Claro Arena con tal de afianzarse en zona de clasificación.

La UC está igualada en puntos con Cruzeiro, al que ya derrotó en Belo Horizonte y contra el cual espera repetir la gracia, pero ahora en Santiago.

¿Quién transmite UC vs Cruzeiro por TV?

El encuentro entre Universidad Católica y Cruzeiro lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium y también en la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 6 de mayo

RESUMEN | Universidad Católica 0-0 Cruzeiro | Claro Arena

Goles: