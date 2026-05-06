Este miércoles, Universidad Católica dejó escapar la oportunidad de despegarse en la cima de su grupo en Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Cruzeiro, que jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos.

Bajo una intensa lluvia en el Claro Arena, los cruzados sufrieron durante los primeros minutos del encuentro, donde los brasileños generaron las ocasiones más claras. La más peligrosa fue un remate desviado de Kaio Jorge sin portero frente al arco.

¿KAIO, SOS VOS? Kaio Jorge tenía el gol servido para Cruzeiro vs. U. Católica pero no pudo definir bien.



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El panorama parecía acomodarse para la UC al inicio del complemento, cuando Keny Arroyo fue expulsado con tarjeta roja directa tras un fuerte planchazo sobre Fernando Zuqui.

¡EXPULSADO KENNY ARROYO EN U. CATÓLICA-CRUZEIRO!



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Sin embargo, pese a contar con superioridad numérica, el elenco cruzado no logró generar demasiadas situaciones de riesgo. La ocasión más clara fue un remate de Justo Giani que terminó en las manos del arquero rival, aunque fuera de eso, no hubo mayor peligro real.

Con este empate, Universidad Católica continúa como líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos, misma cantidad que Cruzeiro. Más atrás aparecen Boca Juniors con 6 unidades y Barcelona de Guayaquil con 3.