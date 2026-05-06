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VIDEOS. Empate con sabor amargo para la UC: Cruzeiro resistió con uno menos y se aprieta el grupo de Copa Libertadores

Pese a jugar con superioridad numérica durante todo el segundo tiempo, los cruzados no lograron romper la defensa brasileña.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles, Universidad Católica dejó escapar la oportunidad de despegarse en la cima de su grupo en Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Cruzeiro, que jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos.

Bajo una intensa lluvia en el Claro Arena, los cruzados sufrieron durante los primeros minutos del encuentro, donde los brasileños generaron las ocasiones más claras. La más peligrosa fue un remate desviado de Kaio Jorge sin portero frente al arco.

El panorama parecía acomodarse para la UC al inicio del complemento, cuando Keny Arroyo fue expulsado con tarjeta roja directa tras un fuerte planchazo sobre Fernando Zuqui.

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Sin embargo, pese a contar con superioridad numérica, el elenco cruzado no logró generar demasiadas situaciones de riesgo. La ocasión más clara fue un remate de Justo Giani que terminó en las manos del arquero rival, aunque fuera de eso, no hubo mayor peligro real.

Con este empate, Universidad Católica continúa como líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos, misma cantidad que Cruzeiro. Más atrás aparecen Boca Juniors con 6 unidades y Barcelona de Guayaquil con 3.

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