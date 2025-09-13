O'Higgins se quedó con los tres puntos en La Cisterna ante Palestino

Continuando con la acción de la fecha 23, este sábado por la tarde Palestino y O’Higgins protagonizaron un entretenido partido en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En un duelo de ida y vuelta, fue el visitante quien se terminó abrazado. Maximiliano Romero (7′) abrió el marcador para los rancagüinos, para que, en el segundo tiempo, el mismo Romero (67′) estirara las cifras.

El descuento de Joe Abrigo (71′) solo sirvió para la ilusión de los ‘árabes’ que, poco a poco, se comienza a quedar en la pelea por el codiciado “Chile 2″.

Cerrado el marcador, O’Higgins trepó al segundo puesto de la clasificación general con 41 puntos, dejando a Palestino cuarto con 39 unidades. Universidad de Chile, con 38 puntos y dos partidos menos, algo puede decir.

En la próxima fecha, la cual se jugará a mediados de octubre, O’Higgins visitará a Deportes Iquique en el norte del país, mientras que Palestino jugará un complejo duelo ante la Universidad de Chile en Ñuñoa.