;

VIDEO. En racha: O’Higgins vence a Palestino y trepa a la segunda posición del Campeonato Nacional 2025

El ‘capo de provincia’ se ilusiona para quedarse con el “Chile 2″.

Gonzalo Miranda

O&#039;Higgins se quedó con los tres puntos en La Cisterna ante Palestino

O'Higgins se quedó con los tres puntos en La Cisterna ante Palestino

Continuando con la acción de la fecha 23, este sábado por la tarde Palestino y O’Higgins protagonizaron un entretenido partido en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En un duelo de ida y vuelta, fue el visitante quien se terminó abrazado. Maximiliano Romero (7′) abrió el marcador para los rancagüinos, para que, en el segundo tiempo, el mismo Romero (67′) estirara las cifras.

El descuento de Joe Abrigo (71′) solo sirvió para la ilusión de los ‘árabes’ que, poco a poco, se comienza a quedar en la pelea por el codiciado “Chile 2″.

Cerrado el marcador, O’Higgins trepó al segundo puesto de la clasificación general con 41 puntos, dejando a Palestino cuarto con 39 unidades. Universidad de Chile, con 38 puntos y dos partidos menos, algo puede decir.

En la próxima fecha, la cual se jugará a mediados de octubre, O’Higgins visitará a Deportes Iquique en el norte del país, mientras que Palestino jugará un complejo duelo ante la Universidad de Chile en Ñuñoa.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad