;

Con un Garnero muy inquieto, lluvia, niebla y una innecesaria pausa de hidratación con 8 grados: el lado B del empate de la UC ante Cruzeiro

ADN.CL estuvo presente en el Claro Arena y te contamos lo que no se vio por TV.

Carlos Madariaga

Con un Garnero muy inquieto, lluvia, niebla y una innecesaria pausa de hidratación con 8 grados: el lado B del empate de la UC ante Cruzeiro

Con un Garnero muy inquieto, lluvia, niebla y una innecesaria pausa de hidratación con 8 grados: el lado B del empate de la UC ante Cruzeiro / RODRIGO ARANGUA

Este miércoles por la noche, Universidad Católica no pudo aprovechar el jugador de más que tuvo por 40 minutos y terminó igualando sin goles ante Cruzeiro por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

ADN.CL estuvo en el Claro Arena y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Revisa también:

ADN

Sin problemas con los forasteros

A diferencia del juego contra Boca Juniors, donde los hinchas visitantes ocuparon toda una bandeja, los de Cruzeiro vinieron en una notoria menor cantidad. De hecho, en un rincón del Claro Arena se veían más los lienzos que los cerca de 200 brasileños que se animaron a venir al país.

Todo, por cierto, en impecable orden. Solo por poner un ejemplo: en el Metro de Santiago, un grupo de 10 hinchas de Cruzeiro no tuvo problema alguno en el transporte público, salvo por un abrupto corte de luz que frenó el paso en la Línea 1.

La lluvia afecta la cancha sintética del Claro Arena

Con un nivel de precipitaciones inusitado para la historia reciente del equipo, el césped artificial del estadio sintió el impacto de una lluvia que no cesó durante toda la tarde del miércoles.

Ya durante la previa al compromiso, con los equipos entrenando, quedó en evidencia el desgaste por el agua en la zona central y en las respectivas áreas, lo que quedó en evidencia durante el desarorllo del compromiso.

Modernidad pura en San Carlos de Apoquindo

La lluvia pilló desprevenidos a varios de los hinchas de la franja que llegaron al recinto deportivo, pero el emprendedor chileno siempre tiene soluciones. Fue así como varios vendedores aparecieron en los exteriores vendiendo capas de agua: $4.000 cada una y dos por $7.000. Eso si, con una particularidad, pues no solo aceptaban pago en efectivo, sino que también con tarjeta.

Garnero, muy inquieto

Desde el arranque del compromiso, el entrenador de la UC estuvo quejándose por la vehemencia de los jugadores de Cruzeiro durante los choques. Fue tanto que, antes de los 15 minutos, ya el cuarto árbitro le llamó dos veces la atención. Sin embargo, quien si fue amonestado fue el DT rival, Artur Torres, que entró hasta a la cancha para reclamar por una barrida de Cristián Cuevas que merecía amarilla.

En el segundo lapso, no escondió su molestia y se giró ampulosamente hacia sus colaboradores luego que Matías Palavecino fue amonestado en su primera intervención en cancha luego de haber entrado al minuto 70.

La primera llegada pudo costarle muy caro a los cruzados

Al minuto 17 recién la UC pudo quebrar la resistencia de los brasileños y Clemente Montes dispuso de un tiro cruzado. Sin embargo, en el contragolpe, Lucas Romero estuvo en inmejorable posición para abrir la cuenta, pero, entre lo mal que se apoyó y lo blando del césped, pifió su disparo.

El sinsentido de la modernidad

Pese a la temperatura de al menos 8 grados y lluvia persistente en la precordillera, los niños que acompañaron el ingreso de los equipos lo hicieron en manga corta, desafiando el mal clima. Y, por supuesto, Conmebol hizo respetar un minuto de hidratación que solo se justifica por reglamento, en medio de las pifias del público por el parón del juego.

Se fue la niebla y se aclaró la UC

Tras un primer tiempo en que la niebla predominó en cancha, ya en el segundo lapso cesó la lluvia y también despejó el aire, cuestión que se alineó con 5 minutos de ensueño: Justo Giani tuvo una chance clara a los 30 segundos y luego, Keny Arroyo le entró en plancha a Fernando Zuqui, gananándose la roja.

El ecuatoriano demoró todo lo que pudo su salida del campo entre sacarse los guantes y extender sus reclamos al cuarto juez.

Zampedri no pudo con Fabricio Burno

Con un jugador más durante 40 minutos, el elenco cruzado tomó el control del partido y dispuso de algunas ocasiones, fundamentalmente con un par de arremetidas del “Toro”: uno en un remate tras una sorpresiva pantalla de Giani y otro con un cabezazo que lo encontró en área chica. En el resto del partido, Fabricio Bruno no le dio respiro al delantero chileno nacionalizado, que se vio menos intenso a medida que transcurrió el juego.

Justo Giani tuvo el gol del triunfo en los pies cuando, a los 86 minutos, tuvo el remate en área chica, pero le salió algo débil, para desesperación de los hinchas en las tribunas.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad