Con un Garnero muy inquieto, lluvia, niebla y una innecesaria pausa de hidratación con 8 grados: el lado B del empate de la UC ante Cruzeiro / RODRIGO ARANGUA

Este miércoles por la noche, Universidad Católica no pudo aprovechar el jugador de más que tuvo por 40 minutos y terminó igualando sin goles ante Cruzeiro por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

ADN.CL estuvo en el Claro Arena y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Sin problemas con los forasteros

A diferencia del juego contra Boca Juniors, donde los hinchas visitantes ocuparon toda una bandeja, los de Cruzeiro vinieron en una notoria menor cantidad. De hecho, en un rincón del Claro Arena se veían más los lienzos que los cerca de 200 brasileños que se animaron a venir al país.

Todo, por cierto, en impecable orden. Solo por poner un ejemplo: en el Metro de Santiago, un grupo de 10 hinchas de Cruzeiro no tuvo problema alguno en el transporte público, salvo por un abrupto corte de luz que frenó el paso en la Línea 1.

La lluvia afecta la cancha sintética del Claro Arena

Con un nivel de precipitaciones inusitado para la historia reciente del equipo, el césped artificial del estadio sintió el impacto de una lluvia que no cesó durante toda la tarde del miércoles.

Ya durante la previa al compromiso, con los equipos entrenando, quedó en evidencia el desgaste por el agua en la zona central y en las respectivas áreas, lo que quedó en evidencia durante el desarorllo del compromiso.

Modernidad pura en San Carlos de Apoquindo

La lluvia pilló desprevenidos a varios de los hinchas de la franja que llegaron al recinto deportivo, pero el emprendedor chileno siempre tiene soluciones. Fue así como varios vendedores aparecieron en los exteriores vendiendo capas de agua: $4.000 cada una y dos por $7.000. Eso si, con una particularidad, pues no solo aceptaban pago en efectivo, sino que también con tarjeta.

Garnero, muy inquieto

Desde el arranque del compromiso, el entrenador de la UC estuvo quejándose por la vehemencia de los jugadores de Cruzeiro durante los choques. Fue tanto que, antes de los 15 minutos, ya el cuarto árbitro le llamó dos veces la atención. Sin embargo, quien si fue amonestado fue el DT rival, Artur Torres, que entró hasta a la cancha para reclamar por una barrida de Cristián Cuevas que merecía amarilla.

En el segundo lapso, no escondió su molestia y se giró ampulosamente hacia sus colaboradores luego que Matías Palavecino fue amonestado en su primera intervención en cancha luego de haber entrado al minuto 70.

La primera llegada pudo costarle muy caro a los cruzados

Al minuto 17 recién la UC pudo quebrar la resistencia de los brasileños y Clemente Montes dispuso de un tiro cruzado. Sin embargo, en el contragolpe, Lucas Romero estuvo en inmejorable posición para abrir la cuenta, pero, entre lo mal que se apoyó y lo blando del césped, pifió su disparo.

El sinsentido de la modernidad

Pese a la temperatura de al menos 8 grados y lluvia persistente en la precordillera, los niños que acompañaron el ingreso de los equipos lo hicieron en manga corta, desafiando el mal clima. Y, por supuesto, Conmebol hizo respetar un minuto de hidratación que solo se justifica por reglamento, en medio de las pifias del público por el parón del juego.

Se fue la niebla y se aclaró la UC

Tras un primer tiempo en que la niebla predominó en cancha, ya en el segundo lapso cesó la lluvia y también despejó el aire, cuestión que se alineó con 5 minutos de ensueño: Justo Giani tuvo una chance clara a los 30 segundos y luego, Keny Arroyo le entró en plancha a Fernando Zuqui, gananándose la roja.

El ecuatoriano demoró todo lo que pudo su salida del campo entre sacarse los guantes y extender sus reclamos al cuarto juez.

Zampedri no pudo con Fabricio Burno

Con un jugador más durante 40 minutos, el elenco cruzado tomó el control del partido y dispuso de algunas ocasiones, fundamentalmente con un par de arremetidas del “Toro”: uno en un remate tras una sorpresiva pantalla de Giani y otro con un cabezazo que lo encontró en área chica. En el resto del partido, Fabricio Bruno no le dio respiro al delantero chileno nacionalizado, que se vio menos intenso a medida que transcurrió el juego.

Justo Giani tuvo el gol del triunfo en los pies cuando, a los 86 minutos, tuvo el remate en área chica, pero le salió algo débil, para desesperación de los hinchas en las tribunas.