Continuando con la acción de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, Cobresal y Huachipato se vieron las caras este sábado en El Salvador, en lo que terminó siendo un electrizante duelo.

Todo comenzó más que bien para el visitante, cuando Maximiliano Gutiérrez (2′) abrió el marcador y minutos más tarde, Cristopher Barrera (15′) dejaba con 10 jugadores a Cobresal.

Pero cuando todo parecía cuesta arriba para el conjunto ‘minero’, la reacción comenzó en el cierre del primer tiempo con el empate de César Munder (33′). Ya en el complemento, Huachipato se vendría completamente abajo.

José Castro (48′) los dejaría también con 10 hombres, lo que fue aprovechado por el local para terminar de darlo vuelta: Jorge Henríquez (61′) y Diego Coelho (68′) estructuraron el definitivo 3-1 para Cobresal sobre Huachipato.

Con la victoria, el conjunto nortino se afianza en la sexta posición con 38 puntos, alejándose precisamente de los ‘acereros’, que son novenos con 31 unidades.

En la próxima fecha, tras el Mundial Sub 20, Cobresal visitará a Deportes Limache, mientras que Huachipato se trasladará hasta Santiago para verse las caras con la Unión Española.