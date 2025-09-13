;

VIDEO. Cobresal se afianza en puestos de torneos internacionales 2026 tras darle vuelta el partido a Huachipato

Los ‘acereros’ tuvieron todo para quedarse con los tres puntos, pero el ‘minero’ reaccionó a tiempo.

Gonzalo Miranda

Cobresal dejó los tres puntos en El Salvador ante Huachipato

Cobresal dejó los tres puntos en El Salvador ante Huachipato

Continuando con la acción de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, Cobresal y Huachipato se vieron las caras este sábado en El Salvador, en lo que terminó siendo un electrizante duelo.

Todo comenzó más que bien para el visitante, cuando Maximiliano Gutiérrez (2′) abrió el marcador y minutos más tarde, Cristopher Barrera (15′) dejaba con 10 jugadores a Cobresal.

Pero cuando todo parecía cuesta arriba para el conjunto ‘minero’, la reacción comenzó en el cierre del primer tiempo con el empate de César Munder (33′). Ya en el complemento, Huachipato se vendría completamente abajo.

José Castro (48′) los dejaría también con 10 hombres, lo que fue aprovechado por el local para terminar de darlo vuelta: Jorge Henríquez (61′) y Diego Coelho (68′) estructuraron el definitivo 3-1 para Cobresal sobre Huachipato.

Con la victoria, el conjunto nortino se afianza en la sexta posición con 38 puntos, alejándose precisamente de los ‘acereros’, que son novenos con 31 unidades.

En la próxima fecha, tras el Mundial Sub 20, Cobresal visitará a Deportes Limache, mientras que Huachipato se trasladará hasta Santiago para verse las caras con la Unión Española.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad