Este sábado, Unión Española y Audax Italiano animaron una nueva edición del “Clásico de Colonias” por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, en un partidazo que terminó inclinándose por 4-3 a favor de la visita en el Estadio Santa Laura.

El cuadro hispano tuvo un gran inicio, pues logró ponerse en ventaja gracias a Matías Marín (25′). El volante irrumpió en el área rival tras un centro de Ignacio Jerladino y empujó la pelota debajo del arco para vencer la resistencia de Tomás Ahumada.

Apenas cinco minutos más tarde, los dirigidos por Miguel Ramírez consiguieron marcar la segunda cifra mediante un cabezazo de Pablo Aránguiz (30′), tanto que les permitió irse al descanso con una cómoda ventaja en Independencia.

Sin embargo, los locales no pudieron sostener lo hecho en el primer lapso y en el complemento recibieron un verdadero mazazo de Audax. A los 46′, Eduardo Vargas descontó para el elenco itálico y, rápidamente, Leonardo Valencia convirtió de penal para igualar la cuenta en los 54′.

A pesar del golpe, Unión supo reponerse y llegó a ponerse arriba en el marcador nuevamente mediante otro penal de Pablo Aránguiz (70’). No obstante, volvió a recibir un baldazo de agua fría y dejó escapar la victoria en el final tras un doblete de Franco Troyansky (87′ y 90+1′), quien acabó dándole los tres puntos al equipo de Juan José Ribera.

Con este resultado, Unión Española no logró salir de zona de descenso y se mantuvo en el penúltimo lugar de la tabla con 17 puntos, a solo uno del último puesto de salvación que ocupa Deportes Limache (18). Audax Italiano, en tanto, escaló a la segunda posición con 40 unidades, aunque todavía lejos al líder Coquimbo Unido (56).

Revisa los goles del triunfo de Audax ante Unión Española

