VIDEO. Los Tenores anticiparon el partido entre Chile y Brasil por la penúltima fecha de Eliminatorias

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también supieron de las últimas novedades acerca de la realización de la Supercopa.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este jueves 4 de septiembre, nuestros panelistas anticiparon el partido entre Chile y Brasil por la penúltima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cristian Arcos, Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron las formaciones de La Roja y la “Canarinha" para el enfrentamiento y supieron también del castigo impuesto por la FIFA para el la última jornada ante Uruguay.

Además, supieron del nuevo revés que enfrenta la Supercopa por su venta de entrada dirigidas y la última gran medida que debe superar para el que partido pueda jugarse.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 4 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

