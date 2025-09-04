En la edición de Los Tenores de este jueves 4 de septiembre, nuestros panelistas anticiparon el partido entre Chile y Brasil por la penúltima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cristian Arcos, Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron las formaciones de La Roja y la “Canarinha" para el enfrentamiento y supieron también del castigo impuesto por la FIFA para el la última jornada ante Uruguay.

Además, supieron del nuevo revés que enfrenta la Supercopa por su venta de entrada dirigidas y la última gran medida que debe superar para el que partido pueda jugarse.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 4 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.