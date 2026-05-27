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AUDIO. Canterano de Boca y campeón con la UC revela el punto débil de los “Xeneizes”: “Se ponen muy nerviosos cuando...”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Facundo Imboden anticipó la dura batalla que tendrán los cruzados en La Bombonera.

Javier Catalán

A. Jesús

Facundo Imboden en Los Tenores de la Tarde

Facundo Imboden en Los Tenores de la Tarde

05:47

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Solo es cuestión de horas para que el fútbol sudamericano centre sus miradas en uno de los partidos más atractivos de la presente Copa Libertadores. Boca Juniors y Universidad Católica se jugarán la clasificación a los octavos de final en una verdadera “final” en La Bombonera.

Uno que conoce muy bien ambas instituciones es Facundo Imboden, quien conversó con Los Tenores de la Tarde y entregó algunas claves para que los cruzados puedan rescatar un buen resultado en territorio argentino.

“Hablar de los árbitros ya está de más en este fútbol; hay que disfrutar el once contra once dentro de la cancha. Es un partido muy importante para Boca, porque tiene que salir a ganar y seguir jugando Copa Libertadores”, comenzó señalando el exdefensor, campeón del Torneo Clausura 2005 con la UC.

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“También es importante para Católica, porque si gana en La Bombonera queda puntero de grupo y definir en San Carlos los octavos de final sería muy importante. Creo que va a ser un gran partido. Ojalá que Católica se lleve un triunfo de Argentina”, agregó.

Respecto a la principal amenaza del conjunto argentino, Imboden fue claro: “La Católica no tiene que dejar jugar a Leandro Paredes. Si la pelota pasa por él, el fútbol de Boca se mueve. Sin descuidar al resto, porque los otros diez jugadores también son muy importantes. Pero la presión la tienen ellos y Católica debe aprovechar los espacios que puede dejar la defensa de Boca”.

Además, el exzaguero reveló lo que considera la principal debilidad del cuadro “Xeneize”. “Cuando a Boca lo atacan, se ponen nerviosos. Les gusta tener la pelota y controlar el ritmo del partido. Cuando los equipos los vienen a atacar a La Bombonera, y más aún si les convierten un gol, se ponen muy nerviosos. Ojalá Católica no se meta atrás y juegue de igual a igual”, sentenció.

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