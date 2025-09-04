;

¿Quién transmite el partido de Brasil vs Chile por Eliminatorias Mundial 2026? No será Chilevisión

A diferencia del resto de las clasificatorias, el duelo de la Roja irá por otro canal.

ADN Radio

¿Quién transmite el partido de Brasil vs Chile por Eliminatorias Mundial 2026? No será Chilevisión

¿Quién transmite el partido de Brasil vs Chile por Eliminatorias Mundial 2026? No será Chilevisión / Daniel Escobar/AgenciaUno

Un adiós melancólico: la selección chilena jugará este jueves a las 20:30 en Brasil en el Maracaná, cerrando la fecha 17 de las Eliminatorias. El equipo, que interinamente dirigirá Nicolás Córdova, buscará no ser colista del proceso rumbo al Mundial 2026.

El duelo entre la verdeamarela y la Roja lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

Revisa también:

ADN

Una de las novedades es que, a diferencia de los 16 partidos previos, el partido de la Roja no se verá por CHV en televisión abierta y Disney+, en streaming.

El duelo en Río se emitirá exclusivamente por Mega y Mega 2, la señal de televisión digital abierta del canal. En streaming se podrá seguir por la aplicación Mega GO.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad