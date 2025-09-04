¿Quién transmite el partido de Brasil vs Chile por Eliminatorias Mundial 2026? No será Chilevisión / Daniel Escobar/AgenciaUno

Un adiós melancólico: la selección chilena jugará este jueves a las 20:30 en Brasil en el Maracaná, cerrando la fecha 17 de las Eliminatorias. El equipo, que interinamente dirigirá Nicolás Córdova, buscará no ser colista del proceso rumbo al Mundial 2026.

El duelo entre la verdeamarela y la Roja lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

Una de las novedades es que, a diferencia de los 16 partidos previos, el partido de la Roja no se verá por CHV en televisión abierta y Disney+, en streaming.

El duelo en Río se emitirá exclusivamente por Mega y Mega 2, la señal de televisión digital abierta del canal. En streaming se podrá seguir por la aplicación Mega GO.