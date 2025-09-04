El último reparo a abordar por la ANFP al desarrollo de la Supercopa en Santa Laura / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La Supercopa Chilena sigue sumando capítulos y capítulos de cara a su historiada postergación, considerando que debió disputarse en febrero.

Ante la serie de problemas por la seguridad en las canchas, finalmente la ANFP logró que el choque entre Colo Colo y la U de Chile se dispute el domingo 14 de septiembre, en el Santa Laura.

Sin embargo, las autoridades de Independencia se han mostrado reacias a que el partido pueda jugarse en su comuna, más aún considerando que hay obras respecto a la instalación de las luminarias.

Según información de ADN Deportes, se espera que los trabajos estén terminados el jueves 11 de septiembre, por lo que el día de partido no habrá obras en ejecución.

Desde la ANFP reconocen que, en caso de que haya retrasos, no se podría jugar la Supercopa.

Ante esta situación, habrá una nueva inspección al estadio Santa Laura el lunes 8 de septiembre para revisar el avance de las obras y descartar inconvenientes. Eso sí, ya se descartó el hecho que se puedan reducir el aforo a la mitad, como había insinuado el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, en Los Tenores de la Tarde.