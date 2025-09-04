Se complica la Supercopa: presentan recurso de protección que busca suspender venta de entradas por “medida arbitraria de la ANFP” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Juan Cristóbal Cantuarias, abogado y abonado de Universidad de Chile, presentó un recurso de protección que busca suspender la venta de entradas para el partido de la Supercopa, duelo que está programado para el próximo 14 de septiembre.

Lo anterior, debido a que la ANFP anunció que solo los mayores de 55 años podrán comprar boletos, además de los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo.

“Lo que me motivó a poner este recurso de protección tiene que ver con la molestia que siento yo y también muchas familias que asisten a ver fútbol en Chile, por la medida arbitraria que tomó la ANFP de privar a menores de 55 años de asistir al partido de la Supercopa”, señaló Cantuarias en diálogo con ADN Deportes.

“Lo que hace esta medida es privar a que las familias puedan disfrutar de un espectáculo deportivo como lo es esta final entre Colo Colo y Universidad de Chile”, agregó.

“Es probable que el recurso de protección no sea resuelto en el fondo del asunto antes del 14 de septiembre, por eso es que se solicita una orden de no innovar para que no se sigan vulnerando derechos con esta medida arbitraria de la ANFP. Esto se debería resolver a la brevedad para que suspenda la venta de entradas hasta que se pronuncie la Corte de Apelaciones”, aseguró el abogado.

Además, el fanático azul remarcó: “Si bien, yo soy hincha de Universidad de Chile, esto no tiene importancia para efectos del fondo de este asunto. Esto afecta a todos los hinchas, por igual, porque se trata de una medida que está limitando la participación de los hinchas al estadio por razones etarias”.

“Este tipo de medidas demuestran la incapacidad que tiene la ANFP de poder asegurar un buen desarrollo de los espectáculos deportivos. Al final del día, pareciera ser que la ANFP está dispuesta a cualquier cosa, incluso a vulnerar los derechos de la ciudadanía, con tal de realizar un espectáculo deportivo de estas características”, concluyó Juan Cristóbal Cantuarias.