Desplome histórico de la fecundidad: Chile tendrá menos de la mitad de la población actual para el año 2100

Chile consolida una profunda y sostenida transformación demográfica que condicionará de forma directa el volumen de sus habitantes de cara al próximo siglo. De acuerdo con las proyecciones estadísticas de la plataforma Our World In Data, fundadas en las variables actuales del país, la población nacional experimentará una severa contracción durante las próximas décadas, pasando de los 20 millones de habitantes registrados en 2026 a solo 8,7 millones de personas hacia el año 2100.

Este escenario de despoblamiento se encuentra sujeto a una simulación técnica que asume la persistencia de una tasa de natalidad fija de 0,9 hijos por mujer y un escenario de nula migración internacional. Los modelos de la herramienta predictiva muestran que el decrecimiento demográfico se agudizará de forma gradual en el mediano plazo, situando el número total de habitantes en 15 millones para el año 2070, antes de caer a la cifra crítica estimada para el cierre de siglo.

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El desplome histórico de la fecundidad

El fundamento de este retroceso poblacional radica en las últimas auditorías entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su informe “Panorama demográfico en Chile”. El reporte del organismo constató una contracción del 46,9% en los nacimientos anuales en un período de 32 años, cayendo desde los 275.916 partos computados en 1993 hasta los 146.446 nacimientos anotados en 2025, según las respectivas bases de datos provisionales.

La investigación del INE arrojó además un indicador inédito para los registros civiles del país: por primera vez en la historia nacional, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó bajo la barrera de un hijo por mujer. Durante el ejercicio de 2025, el promedio de nacidos vivos llegó a 0,99 por mujer, lo que representa un desplome del 59,4% respecto a los niveles de 1993. En paralelo, los datos administrativos confirmaron el retraso en el calendario de la maternidad, elevando la edad promedio de fecundidad desde los 27 años a los 30 años de edad en el mismo lapso analizado.

Aumento en la expectativa de vida

Las proyecciones de contracción demográfica hacia el año 2100 se calcularon bajo la premisa técnica de un incremento sostenido en la longevidad de la población. Las variables determinan que la esperanza de vida se situará en 85 años para el año 2050 y escalará hasta los 90 años hacia el año 2100.

Esta progresión se condice con la evolución epidemiológica e histórica de Chile durante las últimas seis décadas. Los registros históricos demuestran que a comienzos de los años 60 la expectativa de vida de la población apenas superaba los 57 años, subiendo a un promedio nacional de 70 años durante la década de 1980, y alcanzando en la actualidad una media oficial de 81,6 años de vida, consolidando un escenario de envejecimiento poblacional acelerado que no logrará compensar la baja en los índices de natalidad.