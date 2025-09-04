;

VIDEOS. Eliminatorias Europeas: España arrasa en su debut y Alemania sufre inesperado traspié ante Eslovaquia

El combinado español cumplió su tarea y goleó a Bulgaria por la primera fecha del Grupo E, mientras que la escuadra germana fue sorprendida en su estreno por el Grupo A.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este jueves, volvió la acción en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 con la disputa de una nueva jornada de su fase grupal, que tuvo como protagonistas a dos de las selecciones más poderosas del Viejo Continente: España y Alemania.

En el arranque del Grupo E, el conjunto hispano superó con éxito su debut y consiguió una contundente victoria por 3-0 en su visita a Bulgaria, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (5′), Marc Cucurella (30′) y Mikel Merino (38′).

Revisa también:

ADN

De esta manera, el seleccionado de Luis de la Fuente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E, que también integran Turquía y Georgia. Estos dos últimos se enfrentaron al mediodía, con un triunfo por 3-2 a favor del combinado turco.

La gran sorpresa de la jornada la dio Alemania, que no pudo festejar en su estreno y sufrió una derrota por 2-0 como visitante ante Eslovaquia. Los únicos dos goles del encuentro fueron obra de Dávid Hancko (42’) y David Strelec (55′).

El resultado dejó a la escuadra germana ubicada en el último lugar del Grupo A junto a Luxemburgo, ambos con cero puntos tras la primera fecha. Los líderes de la zona son Eslovaquia e Irlanda del Norte, con 6 unidades cada uno.

Además, en otros de los partidos más atractivos del día, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1 por la quinta fecha del Grupo G. Ambas selecciones comparten el liderato de la zona junto a Finlandia con 7 puntos. Más abajo, se ubican Lituania (3) y Malta (2).

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad