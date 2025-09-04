VIDEOS. Eliminatorias Europeas: España arrasa en su debut y Alemania sufre inesperado traspié ante Eslovaquia
El combinado español cumplió su tarea y goleó a Bulgaria por la primera fecha del Grupo E, mientras que la escuadra germana fue sorprendida en su estreno por el Grupo A.
Este jueves, volvió la acción en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 con la disputa de una nueva jornada de su fase grupal, que tuvo como protagonistas a dos de las selecciones más poderosas del Viejo Continente: España y Alemania.
En el arranque del Grupo E, el conjunto hispano superó con éxito su debut y consiguió una contundente victoria por 3-0 en su visita a Bulgaria, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (5′), Marc Cucurella (30′) y Mikel Merino (38′).
De esta manera, el seleccionado de Luis de la Fuente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E, que también integran Turquía y Georgia. Estos dos últimos se enfrentaron al mediodía, con un triunfo por 3-2 a favor del combinado turco.
La gran sorpresa de la jornada la dio Alemania, que no pudo festejar en su estreno y sufrió una derrota por 2-0 como visitante ante Eslovaquia. Los únicos dos goles del encuentro fueron obra de Dávid Hancko (42’) y David Strelec (55′).
El resultado dejó a la escuadra germana ubicada en el último lugar del Grupo A junto a Luxemburgo, ambos con cero puntos tras la primera fecha. Los líderes de la zona son Eslovaquia e Irlanda del Norte, con 6 unidades cada uno.
Además, en otros de los partidos más atractivos del día, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1 por la quinta fecha del Grupo G. Ambas selecciones comparten el liderato de la zona junto a Finlandia con 7 puntos. Más abajo, se ubican Lituania (3) y Malta (2).