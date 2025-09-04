Este jueves, volvió la acción en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 con la disputa de una nueva jornada de su fase grupal, que tuvo como protagonistas a dos de las selecciones más poderosas del Viejo Continente: España y Alemania.

En el arranque del Grupo E, el conjunto hispano superó con éxito su debut y consiguió una contundente victoria por 3-0 en su visita a Bulgaria, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (5′), Marc Cucurella (30′) y Mikel Merino (38′).

¡ASISTENCIA DE LAMINE! Centro perfecto de Yamal y cabezazo de Merino, para que España esté goleando 3-0 a Bulgaria en el primer tiempo.



De esta manera, el seleccionado de Luis de la Fuente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E, que también integran Turquía y Georgia. Estos dos últimos se enfrentaron al mediodía, con un triunfo por 3-2 a favor del combinado turco.

La gran sorpresa de la jornada la dio Alemania, que no pudo festejar en su estreno y sufrió una derrota por 2-0 como visitante ante Eslovaquia. Los únicos dos goles del encuentro fueron obra de Dávid Hancko (42’) y David Strelec (55′).

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!! Strelec pintó a la defensa alemana y clavó la pelota en el ángulo para sentenciar el 2-0 de Eslovaquia vs. Alemania.



El resultado dejó a la escuadra germana ubicada en el último lugar del Grupo A junto a Luxemburgo, ambos con cero puntos tras la primera fecha. Los líderes de la zona son Eslovaquia e Irlanda del Norte, con 6 unidades cada uno.

Además, en otros de los partidos más atractivos del día, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1 por la quinta fecha del Grupo G. Ambas selecciones comparten el liderato de la zona junto a Finlandia con 7 puntos. Más abajo, se ubican Lituania (3) y Malta (2).