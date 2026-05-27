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Ni Cabernet ni Carménère: este es el mejor vino tinto chileno según prestigiosa revista de Reino Unido

El “Reporte Chile 2026″ de los Masters of Wine entregó un inesperado ganador.

Felipe Romo

Ni Cabernet ni Carménère: este es el mejor vino tinto chileno según prestigiosa revista de Reino Unido

Ni Cabernet ni Carménère: este es el mejor vino tinto chileno según prestigiosa revista de Reino Unido / Yuliia Kokosha

Chile se posicionó hace varios años como uno de los principales productores de vino en el mundo, compartiendo lugar con Argentina en el continente en la exportación de este líquido.

Según el último boletín entregado por la ODEPA respecto a la industria de bebidas alcohólicas, se producen 838 millones de litros de vino al año que son dominadores en varios mercados internacionales.

Los Cabernet Sauvignon y Carménère son las especialidades más famosas y reconocidas de la manufactura chilena, sin embargo, fueron destronadas en un prestigioso estudio de una revista inglesa.

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Masters of Wine realizó el “Reporte Chile 2026″ donde exploró los distintos viñedos a lo largo del país para degustar las variedades de vinos.

Esta iniciativa involucró que se revisaron exhaustivamente 1.232 vinos de 175 bodegas chilenas de la viticultura. El ganador resultó ser el “Ocio Pinot Noir 2023″ de Viña Cono Sur que obtuvo una valoración de 98 sobre 100.

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Amanda Burnes fue una de las catadoras presentes en Chile y explicó las razones por las que este vino logró desbancar a los dominantes Cabernet y Carménére.

El vino cumple en “todos los frentes destacando por ser seductor y estar compuesto por múltiples capas de complejidad”. Algo que destacó la experta fue su equilibrio técnico: una textura sedosa combinada con una “tensión impresionante”.

“Lograr que un Pinot Noir sea elegido el mejor tinto de Chile es un sueño cumplido y una validación inmensa al trabajo que venimos haciendo hace años”, aseguró Matías Ríos, Director de Enología de Viña Cono Sur.

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