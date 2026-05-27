“Son verdaderos parásitos, este Gobierno no les debería dar ni una hue...”: Patricia Maldonado criticó duramente al gremio de actores

Patricia Maldonado protagonizó este miércoles un polémico episodio al criticar al gremio de actores chilenos, a quienes criticó por las manifestaciones y quejas del sector por los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de José Antonio Kast.

En el episodio más reciente de su podcast Con canas y sin canas, Maldonado increpó a los profesionales de la actuación para que estos buscaran trabajo en los mismos términos que el resto de los trabajadores del país.

“Váyanse a la chu… weo… vagos de mier… trabajen como trabajan los demás. Como trabajan los profesores, los médicos, los auxiliares o las nanas”, comentó.

“¿A las nanas les dan una pensión? ¿Les entregan un presupuesto? Váyanse a la cresta weo…. sinvergüenzas, caras de raja, eso son”, agregó Maldonado.

“¿Por qué el Estado les tiene que estar dando? Son verdaderos parásitos"

Finalmente, Patricia Maldonado comentó que para ella es ‘inaceptable’ que el Estado financie a los actores, considerando que “hay niños que van al colegio sin zapatos”.

“Trabajen, ganen como ganamos nosotros. Yo voy a actuar a una parte, me pagan y yo doy boletas o doy facturas”,indicó.

“¿Por qué el Estado les tiene que estar dando? Váyanse a la chu… son verdaderos parásitos, así que este Gobierno no les debería dar ni una hue…”, cerró