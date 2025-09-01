Chile y Brasil se ven las caras por las Eliminatorias 2026 en Río

La Copa del Mundo 2026, Chile la tendrá que ver por televisión. En la pasada fecha doble, la Selección Chilena de Fútbol quedó completamente eliminado del próximo Mundial, por lo que en estas últimas jornadas, solo se jugará para no quedar colistas.

Para ello, el equipo que interinamente dirigirá Nicolás Córdova se verá las caras ante Brasil y Uruguay. La ‘verdeamarela’ será el primer rival de La Roja, este jueves, en Río de Janeiro.

El Estadio Maracaná será la sede del compromiso entre un cuadro que confirmar su clasificación al Mundial 2026, mientras que Chile quiere no ser humillado, y no terminar colista en las Eliminatorias.

El local contará con lo mejor de amplio plantel para desafiar a una Roja que, como no sucedía hace micho tiempo, no contará con ningún jugador de la Generación Dorada.

Brasili vs. Chile | En vivo, en directo, online, TV y formaciones

El duelo entre la ‘verdeamarela’ y La Roja podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHV y Disney+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.