O’Higgins hizo historia este martes tras vencer a Millonarios en Colombia y clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, consiguiendo una victoria internacional como visitante después de 46 años.

El gran responsable de la campaña del “Capo de Provincia” en 2026, Lucas Bovaglio, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió al gran momento que vive el equipo, además de revelar el desafío que les planteó a sus jugadores cuando asumió el cargo en reemplazo de Francisco Meneghini.

“Cuando arrancó la temporada, en las primeras charlas con el grupo, les dije que este año este escudo tiene que tener una estrella más, tenemos que ganar un título. No les dije cuál y hoy seguimos con vida en todos los torneos; nos podemos quedar sin nada, pero mientras tengamos opciones vamos a intentarlo”, aseguró el entrenador.

“Siempre he dicho que un equipo ilusionado no tiene techo y sinceramente este grupo tiene una ilusión enorme. Antes del partido sentía que íbamos a ganar, lo veía en las miradas. Estos jugadores tienen hambre y cuando un equipo está así, se le anima a cualquiera. Ojalá el destino tenga preparado un premio grande para este grupo”, añadió el exentrenador de Palestino.

Bovaglio también abordó los rumores sobre posibles salidas de Francisco González y Martín Sarrafiore, dos de las principales figuras del cuadro rancagüino y que han sido vinculados con Colo Colo.

“Me encantaría que este grupo se mantenga hasta fin de año. Es lógico que el nivel de algunos despierte interés de otros clubes y que puedan surgir ofertas. Ojalá que no ocurra y que algo tan lindo como lo que hemos construido se mantenga. Haré todo lo que esté a mi alcance, pero el club tiene propietarios y las decisiones finales las toman ellos”, sentenció el técnico argentino.