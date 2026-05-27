;

AUDIO. “Cuando arrancó la temporada, le dije al grupo que este año este escudo tiene que tener una estrella más”

“Ojalá que el destino tenga preparado un premio grande para este grupo”, afirmó Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, en conversación con Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Lucas Bovaglio, DT de O´Higgins

Lucas Bovaglio, DT de O´Higgins

09:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

O’Higgins hizo historia este martes tras vencer a Millonarios en Colombia y clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, consiguiendo una victoria internacional como visitante después de 46 años.

El gran responsable de la campaña del “Capo de Provincia” en 2026, Lucas Bovaglio, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió al gran momento que vive el equipo, además de revelar el desafío que les planteó a sus jugadores cuando asumió el cargo en reemplazo de Francisco Meneghini.

“Cuando arrancó la temporada, en las primeras charlas con el grupo, les dije que este año este escudo tiene que tener una estrella más, tenemos que ganar un título. No les dije cuál y hoy seguimos con vida en todos los torneos; nos podemos quedar sin nada, pero mientras tengamos opciones vamos a intentarlo”, aseguró el entrenador.

Revisa también:

ADN

“Siempre he dicho que un equipo ilusionado no tiene techo y sinceramente este grupo tiene una ilusión enorme. Antes del partido sentía que íbamos a ganar, lo veía en las miradas. Estos jugadores tienen hambre y cuando un equipo está así, se le anima a cualquiera. Ojalá el destino tenga preparado un premio grande para este grupo”, añadió el exentrenador de Palestino.

Bovaglio también abordó los rumores sobre posibles salidas de Francisco González y Martín Sarrafiore, dos de las principales figuras del cuadro rancagüino y que han sido vinculados con Colo Colo.

“Me encantaría que este grupo se mantenga hasta fin de año. Es lógico que el nivel de algunos despierte interés de otros clubes y que puedan surgir ofertas. Ojalá que no ocurra y que algo tan lindo como lo que hemos construido se mantenga. Haré todo lo que esté a mi alcance, pero el club tiene propietarios y las decisiones finales las toman ellos”, sentenció el técnico argentino.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad