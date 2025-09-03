Ancelotti adelanta formación ultraofensiva para enfrentar a Chile y explica por qué no citó a Neymar: “Nadie...”

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, habló este miércoles en la previa del duelo ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 y adelantó la formación ultraofensiva que utilizará para recibir a La Roja.

Consultado sobre cómo jugará ante el combinado nacional en el Maracaná, el técnico italiano reconoció que “salimos del partido contra Paraguay muy contentos, satisfechos. Pienso que el equipo jugó muy bien, que tuvo actitud e intensidad”.

“Eso es lo que queremos hacer en el juego de mañana: jugar intenso, ser fuerte a nivel defensivo, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón”, agregó.

Sin embargo, el exestratega del Real Madrid fue más allá y detalló que “ayer probé cuatro delanteros en el entrenamiento. esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”.

Carlo Ancelotti y la ausencia de Neymar

Por otro lado, el entrenador de Brasil explicó su decisión de excluir al actual delantero del Santos de la convocatoria y apuntó que “la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica”.

“Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, añadió el DT.

De esa manera, la probable formación de Brasil para el duelo ante Chile sería con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Cabe recordar que el partido entre la “Verdeamarela” y La Roja se disputará este jueves 4 septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná de Rio de Janeiro. El conjunto brasileño marcha tercero en la tabla de las Eliminatorias con 25 puntos y ya está clasificado al Mundial 2026.