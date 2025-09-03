;

Ancelotti adelanta formación ultraofensiva para enfrentar a Chile y explica por qué no citó a Neymar: “Nadie...”

El entrenador italiano anticipó que jugará con cuatro delanteros para recibir a La Roja en el Maracaná.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, habló este miércoles en la previa del duelo ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 y adelantó la formación ultraofensiva que utilizará para recibir a La Roja.

Consultado sobre cómo jugará ante el combinado nacional en el Maracaná, el técnico italiano reconoció que “salimos del partido contra Paraguay muy contentos, satisfechos. Pienso que el equipo jugó muy bien, que tuvo actitud e intensidad”.

Revisa también:

ADN

“Eso es lo que queremos hacer en el juego de mañana: jugar intenso, ser fuerte a nivel defensivo, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón”, agregó.

Sin embargo, el exestratega del Real Madrid fue más allá y detalló que “ayer probé cuatro delanteros en el entrenamiento. esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”.

Carlo Ancelotti y la ausencia de Neymar

Por otro lado, el entrenador de Brasil explicó su decisión de excluir al actual delantero del Santos de la convocatoria y apuntó que “la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica”.

“Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, añadió el DT.

De esa manera, la probable formación de Brasil para el duelo ante Chile sería con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Cabe recordar que el partido entre la “Verdeamarela” y La Roja se disputará este jueves 4 septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná de Rio de Janeiro. El conjunto brasileño marcha tercero en la tabla de las Eliminatorias con 25 puntos y ya está clasificado al Mundial 2026.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad