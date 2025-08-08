Se cerró el mercado de fichajes en Chile: cuatro equipos de Primera División no incorporaron jugadores / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Ayer jueves, a las 23:59 horas, finalizó el plazo para que los equipos de Primera División pudieran sumar jugadores de cara al segundo semestre.

Al respecto, sin demasiado aspaviento, algunos clubes lograron incorporar jugadores en la última jornada, con José Castro llegando a Huachipato desde la U de Chile y el arribo desde México de los delanteros Bryan Mendoza y Sergio Hernández a Deportes La Serena y Everton.

Unión Española fue el equipo que más se reforzó, incorporando cinco jugadores con tal de evitar el descenso.

Respecto a los “grandes” del fútbol chileno, solo la U de Chile sumó jugadores: Colo Colo y la UC finalmente no oficializaron caras nuevas.

A albos y cruzados se suman Cobresal y Ñublense como los elencos que desistieron de sumar futbolistas.

Eso sí, hay una suerte de resquicio para incorporar jugadores, pues la ventana de inscripción se mantiene abierta hasta el 2 de octubre para futbolistas sub 20, instancia que podría ser todavía aprovechada por los equipos. De hecho, por ello mismo, Unión Española podrá sumar otro jugador, Pablo Rattoti, de 20 años, proveniente de Unión Santa Fe.

Los refuerzos invernales del fútbol chileno

Audax Italiano

Refuerzos oficializados: Eduardo Vargas (delantero, llega desde Nacional de Uruguay)

Cobresal

Refuerzos oficializados:

Colo Colo

Refuerzos oficializados:

Coquimbo Unido

Refuerzos oficializados: Cristián Zavala (delantero, llega desde Colo Colo).

🏴‍☠️ ¡ZAVALA ES PIRATA! 💛☠️🖤



El extremo derecho forjado en el crisol de fuego, Cristián Zavala, retorna al puerto como refuerzo del AURINEGRO para la Segunda Rueda ⚡️



🫡 ¡Bienvenido a bordo! ¡Vamos con toda la Fuerza y Coraje este segundo semestre! 💪 #PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/MS3HKhOA3T — Coquimbo Unido (@coquimbounido) July 23, 2025

Deportes Iquique

Refuerzos oficializados: Salvador Sánchez (defensa, llega desde PAS Lamia de Grecia), Marcos Gómez (volante, llega desde Olimpia de Paraguay), Agustin Venezia (volante, llega desde Talleres de Argentina).

🐲✍🏻 ¡Bienvenido al CDI, Agustín!



El volante argentino de 22 años, Agustín Venezia, se transforma en el último refuerzo de Deportes Iquique para el segundo semestre.



Llega con energía, talento y el compromiso de sumar al desafío que enfrentamos.



¡Vamos con todo, Agustín! 💪🏼… pic.twitter.com/xFu1NGrgS0 — Deportes Iquique (@ClubDIquique) August 4, 2025

Deportes La Serena

Refuerzos oficializados: Emmanuel Herrera (delantero, llega desde Quilmes), Bryan Mendoza (delantero, llega desde Celaya de México).

Deportes Limache

Refuerzos oficializados: Yorman Zapata (delantero, llega desde O’Higgins), Agustín Arce (volante, llega desde Universidad de Chile).

Everton

Refuerzos oficializados: Sebastián Sosa Sánchez (delantero, llega desde Racing de Montevideo), Julián Alfaro (delantero, llega desde Universidad de Chile), Sergio Hernández (delantero, llega desde Pachuca de México).

¡𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊 𝘼𝙇 𝙊𝙍𝙊 𝙔 𝘾𝙄𝙀𝙇𝙊, 𝙎𝙀𝙍𝙂𝙄𝙊! 💙💛



El joven atacante mexicano Sergio Hernández Hernández se suma a 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙩𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙑𝙞𝙣̃𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙧 como refuerzo para el segundo semestre de la temporada 2025, proveniente del Club de Fútbol Pachuca ✈️,… pic.twitter.com/4PclQPhtFn — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) August 8, 2025

Huachipato

Refuerzos oficializados: Luciano Arriagada (delantero, llega desde Athletico Paranaense de Brasil), Kevin Altez (volante, llega desde Defensor Sporting de Uruguay), José Castro (defensa, llega desde Universidad de Chile).

🚨𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐎 𝐀𝐂𝐄𝐑𝐄𝐑𝐎✍️



🇺🇾Desde Uruguay a Talcahuano🇨🇱 llega el nuevo jugador de Huachipato, Kevin Altez💪



El volante ofensivo de 20 años, se suma hoy a nuestro club. ¡Bienvenido a casa, Kevin!🔵⚫️#VamosHuachipato#ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur🏆 pic.twitter.com/OeqVw8ppdn — Huachipato FC (@Huachipato) July 23, 2025

Ñublense

Refuerzos oficializados:

O’Higgins

Refuerzos oficializados: Maximiliano Romero (delantero, llega desde Argentinos Juniors), Francisco González (delantero, llega desde Defensa y Justicia).

🔥 ¡𝐔𝐍 𝐓𝐈𝐆𝐑𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄! 🐯



Con una gran trayectoria en los clubes como PSV Eindhoven de Países Bajos, Vélez Sarsfield, Racing Club y Argentinos Juniors, el centrodelantero Maxi Romero llega a defender los colores del Capo de Provincia ¡Vamos con todo… pic.twitter.com/AOO5yvABmh — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 25, 2025

Palestino

Refuerzos oficializados: Ronnie Fernández (delantero, llega desde Selangor FC de Malasia).

¡𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐄𝐒𝐓𝐈𝐋𝐎, 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀𝐉𝐄! 💈



Ronnie Fernández es nuestro primer refuerzo de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera Itaú y los Playoff de la CONMEBOL Sudamericana 🏆



Más detalles:https://t.co/DdCOuDGGQA#TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/10pZyjamCK — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 21, 2025

Unión Española

Refuerzos oficializados: Renato Huerta (delantero, llega desde Universidad de Chile), Bianneider Tamayo (defensa, llega desde Universidad de Chile), Fabricio Formiliano (defensa, llega desde Universidad de Chile), Gonzalo Castellani (volante, llega desde Ferrocarril Oeste de Argentina) y Cristian Insaurralde (delantero, llega desde Unión La Calera).

🔴🟡 ¡Bienvenido, “Gary”!



Cristian Insaurralde es nuevo jugador de Unión Española 👊



El atacante llega para potenciar nuestro frente de ataque con su experiencia, desequilibrio y capacidad goleadora.



Insaurralde destaca por su velocidad, movilidad y buena pegada, cualidades… pic.twitter.com/tIfnz8SJIw — Unión Española (@UEoficial) July 25, 2025

Unión La Calera

Refuerzos oficializados: Leandro Benegas (delantero, llega desde O’Higgins), Alexander Pastene (defensa, llega desde Deportes Limache).

Universidad Católica

Refuerzos oficializados:

Universidad de Chile

Refuerzos oficializados: Felipe Salomoni (lateral, llega desde Al-Ain de Emiratos Árabes), Sebastián Rodríguez (volante, llega desde Montevideo City Torque).