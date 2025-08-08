;

Se cerró el mercado de fichajes en Chile: cuatro equipos de Primera División no incorporaron jugadores

Unión Española fue el club que más futbolistas sumó, mientras que Everton, La Calera y La Serena incorporaron deportistas en la última jornada.

Ayer jueves, a las 23:59 horas, finalizó el plazo para que los equipos de Primera División pudieran sumar jugadores de cara al segundo semestre.

Al respecto, sin demasiado aspaviento, algunos clubes lograron incorporar jugadores en la última jornada, con José Castro llegando a Huachipato desde la U de Chile y el arribo desde México de los delanteros Bryan Mendoza y Sergio Hernández a Deportes La Serena y Everton.

Unión Española fue el equipo que más se reforzó, incorporando cinco jugadores con tal de evitar el descenso.

Respecto a los “grandes” del fútbol chileno, solo la U de Chile sumó jugadores: Colo Colo y la UC finalmente no oficializaron caras nuevas.

A albos y cruzados se suman Cobresal y Ñublense como los elencos que desistieron de sumar futbolistas.

Eso sí, hay una suerte de resquicio para incorporar jugadores, pues la ventana de inscripción se mantiene abierta hasta el 2 de octubre para futbolistas sub 20, instancia que podría ser todavía aprovechada por los equipos. De hecho, por ello mismo, Unión Española podrá sumar otro jugador, Pablo Rattoti, de 20 años, proveniente de Unión Santa Fe.

Los refuerzos invernales del fútbol chileno

Audax Italiano

Refuerzos oficializados: Eduardo Vargas (delantero, llega desde Nacional de Uruguay)

Cobresal

Refuerzos oficializados:

Colo Colo

Refuerzos oficializados:

Coquimbo Unido

Refuerzos oficializados: Cristián Zavala (delantero, llega desde Colo Colo).

Deportes Iquique

Refuerzos oficializados: Salvador Sánchez (defensa, llega desde PAS Lamia de Grecia), Marcos Gómez (volante, llega desde Olimpia de Paraguay), Agustin Venezia (volante, llega desde Talleres de Argentina).

Deportes La Serena

Refuerzos oficializados: Emmanuel Herrera (delantero, llega desde Quilmes), Bryan Mendoza (delantero, llega desde Celaya de México).

Deportes Limache

Refuerzos oficializados: Yorman Zapata (delantero, llega desde O’Higgins), Agustín Arce (volante, llega desde Universidad de Chile).

Everton

Refuerzos oficializados: Sebastián Sosa Sánchez (delantero, llega desde Racing de Montevideo), Julián Alfaro (delantero, llega desde Universidad de Chile), Sergio Hernández (delantero, llega desde Pachuca de México).

Huachipato

Refuerzos oficializados: Luciano Arriagada (delantero, llega desde Athletico Paranaense de Brasil), Kevin Altez (volante, llega desde Defensor Sporting de Uruguay), José Castro (defensa, llega desde Universidad de Chile).

Ñublense

Refuerzos oficializados:

O’Higgins

Refuerzos oficializados: Maximiliano Romero (delantero, llega desde Argentinos Juniors), Francisco González (delantero, llega desde Defensa y Justicia).

Palestino

Refuerzos oficializados: Ronnie Fernández (delantero, llega desde Selangor FC de Malasia).

Unión Española

Refuerzos oficializados: Renato Huerta (delantero, llega desde Universidad de Chile), Bianneider Tamayo (defensa, llega desde Universidad de Chile), Fabricio Formiliano (defensa, llega desde Universidad de Chile), Gonzalo Castellani (volante, llega desde Ferrocarril Oeste de Argentina) y Cristian Insaurralde (delantero, llega desde Unión La Calera).

Unión La Calera

Refuerzos oficializados: Leandro Benegas (delantero, llega desde O’Higgins), Alexander Pastene (defensa, llega desde Deportes Limache).

Universidad Católica

Refuerzos oficializados:

Universidad de Chile

Refuerzos oficializados: Felipe Salomoni (lateral, llega desde Al-Ain de Emiratos Árabes), Sebastián Rodríguez (volante, llega desde Montevideo City Torque).

