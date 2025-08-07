Jugó una final contra el Real Madrid y ahora aterriza en el fútbol chileno: refuerzo sorpresa

Este jueves a las 23:59 horas se cierra oficialmente el mercado de fichajes del fútbol chileno, y Everton de Viña del Mar aseguró a su último refuerzo para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

A través de redes sociales, el cuadro ruletero oficializó el fichaje del Sergio Hernández, joven atacante mexicano de 22 años proveniente desde el Pachuca y con destacado paso por la selección azteca sub 23.

“¡Mucho éxito en este nuevo desafío, Sergio!", escribió el elenco viñamarino para dar por cerrado el libro de pases luego de las llegadas de Sebastián Sosa (Racing de Montevideo) y Julián Alfaro (Universidad de Chile).

Hernández disputó solo 11 partidos en lo que va de año con la camiseta de “Tuzos”. Su última convocatoria fue en la Leagues Cup, donde fue suplente en un partido y no fue citado a los últimos dos duelos.

En su palmarés, el futbolista mexicano cuenta con un subcampeonato de la Copa Intercontinental en 2024, donde jugó dos partidos: un minuto en la tercera ronda ante Botafogo y dos en la final contra el Real Madrid, que se quedó con el título con un triunfo por 3-0 sobre Pachuca.