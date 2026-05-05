Del asfalto a la oficina: cómo los ejercicios de la Fórmula 1 pueden aliviar tu dolor de cuello

En el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, mantener la mirada fija en la pista mientras se viaja a 322 km/h no es solo una cuestión de talento, sino de fuerza física.

Los pilotos se enfrentan a fuerzas G que lanzan sus cuerpos de un lado a otro con una intensidad cinco veces superior a la gravedad. Para sobrevivir a ello, el entrenamiento del cuello es una pieza fundamental de su rutina.

Aunque el ciudadano promedio no enfrenta curvas a altas velocidades, las dolencias en dicha parte del cuerpo son muy comunes, sobre todo en oficinistas o quienes pasan gran tiempo frente al celular en una mala postura.

Frente a esto, los expertos aseguran que las técnicas utilizadas por deportistas de élite podrían ser la clave para mejorar la postura y reducir las molestias frente a las pantallas.

Antti Kontsas, un experimentado preparador físico que ha trabajado con estrellas como el tetracampeón Sebastian Vettel, asegura que, aunque no necesitemos el cuello robusto de un piloto, los cimientos de la salud cervical son idénticos para cualquier persona.

“Las bases saludables son las mismas para la persona normal y para el piloto. El punto de partida es exactamente el mismo”, explicó (vía The Associated Press).

El preparador enfatiza que el entrenamiento cervical debe integrarse de forma progresiva y segura. “Es simplemente conocer la carga, exponerse gradualmente. Esa es la forma segura de progresar”.

Ejercicios prácticos

Para los pilotos, el cansancio se traduce en errores que pueden costar caro en cada carrera, pero para un trabajador de oficina se puede convertir en dolor crónico.

El Dr. Neeru Jayanthi, especialista en medicina deportiva en Atlanta, señala que el denominado ‘cuello de computadora’ ocurre cuando la cabeza se desplaza fuera del eje de la columna durante horas.

Para combatir esto, los expertos sugieren movimientos sencillos que no requieren equipo pesado:

Planchas laterales: Mantener la cabeza alineada con los hombros durante este ejercicio de core ayuda a estabilizar la zona.

Mantener la cabeza alineada con los hombros durante este ejercicio de core ayuda a estabilizar la zona. Sostén isométrico: Recostarse sobre un banco de espaldas, dejando que la cabeza cuelgue y manteniéndola luego en una línea horizontal perfecta para fortalecer la musculatura frontal.

Recostarse sobre un banco de espaldas, dejando que la cabeza cuelgue y manteniéndola luego en una línea horizontal perfecta para fortalecer la musculatura frontal. Recogimiento de mentón (chin tucks): Realizar este pequeño movimiento hacia atrás cada 30 o 60 minutos para compensar la inclinación hacia la pantalla.

“Te sientas frente a la computadora por dos, tres o cuatro horas, y nunca te das cuenta de que tu cabeza estuvo en la posición incorrecta todo el tiempo”, advierte Jayanthi.

Beneficios más allá del alivio

Entrenar el cuello no solo sirve para reducir la tensión tras una jornada laboral. Jayanthi destaca que un cuello fuerte es una de las herramientas más accesibles y económicas para la prevención y recuperación de conmociones cerebrales.

Además, la fuerza en la columna es un indicador clave para mitigar lesiones. Lo mejor de todo es que no requiere una inversión de tiempo muy alta.

Incluso los profesionales de la máxima categoría del automovilismo suelen dedicar apenas de 10 a 15 minutos, dos o tres veces por semana, a estos ejercicios específicos.

De todas formas, los especialistas recomiendan siempre buscar asesoría médica, especialmente si ya existen lesiones previas, para asegurar que la actividad de nuestro cuello sea tan segura como efectiva.