Universidad de Chile ha estado muy activa en este mercado de fichajes invernal y, a pocas horas del cierre, un nuevo nombre asoma en la carpeta azul.

Según información de ADN Deportes, Vicente Álvarez, extremo de 18 años de Unión San Felipe, es el jugador apuntado y ya se habrían iniciado negociaciones para su llegada.

Aunque el plazo para inscribir jugadores en el primer equipo vence este jueves a las 23:59 horas, en Azul Azul no hay apuro por concretar la operación.

Esto se debe a que, al tratarse de un jugador Sub 20, podría integrarse al equipo de proyección de los universitarios, cuya ventana de inscripciones se extiende hasta el 2 de octubre.

En Unión San Felipe, Álvarez ha sido mayoritariamente titular, sumando 19 partidos entre la Liga de Ascenso y Copa Chile, en los que ha anotado un gol.