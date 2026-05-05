Modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones predice al ganador del Mundial 2026: inédito candidato

Quedan menos de 40 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones ya comienzan a definir los últimos detalles, así como preparar sus listas definitivas para competir en el torneo.

Argentina, España, Francia e Inglaterra llegan como los favoritos para hacerse con la copa más prestigiosa del mundo del fútbol. Sin embargo, un algoritmo matemático pronostica un inédito campeón.

Este es propiedad del banco de inversión Panmure Liberum, elaborado por el corredor y jefe de la empresa, Joachim Klement.

Su modelo involucra una serie de mediciones que abarcan PBI per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA.

Klement acertó a los últimos tres campeones del mundo (Alemania, Francia y Argentina) y su pronóstico para 2026 sorprendió a todos: Países Bajos.

Según explicó, esta combinación de factores entrega y explica en un 55% el rendimiento de las selecciones en el torneo. Sin embargo, aclara que el otro 45% restante es “pura suerte”.

El pronóstico de Klement para Argentina, el vigente campeón

La predicción del líder de Panmure Liberum no entrega muchas esperanzas a la selección que porta el título. Si bien, proyecta que en un 91% superará la fase de grupos, argumentó que caerán en cuartos ante un viejo conocido, la Portugal de Cristiano Ronaldo.

“El campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, explicó.

En cuanto a la selección “sorpresa” apuntó hacia Japón, quien dejaría fuera a la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti en 32avos de final.